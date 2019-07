Die Polizei wurde am Sonntag gegen 12.15 Uhr zum Henneberg nach Dolberg gerufen, weil ein Jogger im Straßengraben einen blauen, zugebundenen Plastiksack entdeckt hatte. Die näheren Umstände stellten sich so dar, dass sich in dem Sack ein menschlicher Körper befinden könne.

Die herbeigerufene Polizei gab jedoch schnell Entwarnung, da sich der Inhalt als weibliche Erotikpuppe erwies. Die Beamten stellten sie sicher – und werden sie, wie es im Pressebericht abschließend heißt, eine fachgerechte Entsorgung in die Wege leiten.