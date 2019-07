Die „Ahlener Blütenträume“ haben eine über 20-jährige Tradition. Dabei nehmen sich örtliche Gärtnereibetriebe Beete im Stadtpark vor und gestalten sie. „In diesem Jahr ist es vorerst das letzte Mal“, bedauerte Bürgermeister Dr. Alexander Berger beim Ortstermin am Montag.

Denn die anstehende Neugestaltung des Stadtparks über das kommende Jahr erfordert eine Pause der Aktion „Blütenträume“. Krankenhausleitung und Bürgermeister bedankten sich daher bei den begleitenden Betrieben, die das Projekt viele Jahre mit so viel Farbvielfalt ausgefüllt haben. „Es ist für uns fast unmöglich, so eine Blütenpracht zu liefern“, bedauerte Jörg Pieconkowski, Leiter der Grünflächenabteilung bei den Umweltbetrieben. Aus Gründen der Rationalität habe sich die Stadt auf die Eisbegonie und damit auf einen anspruchslosen Dauerblüher spezialisiert.

Dagegen stehen die Gärtnerbeete in bunter Pracht. Sehr zum Gefallen von Klinik-Geschäftsführerin Anja Rapos: „Wie halten Sie nur die Beete so schön unkrautfrei?“ holte sich die neue Krankenhausmanagerin gleich einen fachlichen Rat von der geballten Gärtnerkompetenz.

Die Parksanierung wird den Baumbestand nicht antasten. „Es geht in erster Linie um die Umgestaltung der Wege, mit dem Ziel der Barrierefreiheit“, betonte Bürgermeister Berger. Details zur Umgestaltung waren kürzlich bei der Bekanntgabe des Siegerentwurfs auf der Sitzungsetage des Rathauses ausgestellt worden. Die Arbeiten beginnen im Winter mit der Sanierung eines Abwasserkanals unter dem Park und werden voraussichtlich ein Jahr in Anspruch nehmen. „Wir werden danach sicher wieder zur Verfügung stehen“, erklärte Bernhard Wallgärtner für seine grünen Kollegen. An der Beetgestaltung waren neben ihm Albert Barrey und Reinhold Schulze Eckel beteiligt.