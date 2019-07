Sommerliebe mit dunklen Seiten

Ahlen -

Um den Abschluss zu erleben, mussten sich am Samstagabend die Freunde des „KlassikSommers Hamm 2019“ auf den Weg nach Ahlen zur ehemaligen Zeche „Westfalen“ in den Lokschuppen machen. Für die ungewohnte Anfahrt zu der etwas versteckt liegenden Location wurden die Hammer Besucher allerdings vollauf entschädigt, denn der mit „Eine Liebe in Schweden“ überschriebene literarische Konzertabend hielt, was die avisierten Künstler versprachen.