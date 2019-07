Wie die Polizei berichtet, brach der um 20 Uhr in das Gebäude ein und löste dabei den Alarm aus. Als zwei Leute das Schulgebäude kontrollierten, trafen sie in der Pausenhalle auf einen jungen Mann, der sofort flüchtete.

Es soll sich um einen Jugendlichen mit schlanker Statur gehandelt haben, etwa 1,75 Meter groß und dunkel gekleidet. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0 23 82/96 50 oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.