Demokratie ist nicht selbstverständlich

Der 20. Juli 1944 war ein wichtiger Tag in der deutschen Geschichte. In der Lohnhalle der Zeche erinnert eine Ausstellung an Menschen, die im Widerstand waren. Ihr Titel: „Was ist Widerstand? Rechtsbruch oder soziales Handeln?“ Am Samstag, genau 75 Jahre nach dem gescheiterten Attentat auf Adolf Hitler, wurde die Ausstellung mit interessanten Vorträgen eröffnet. Die Präsentation der Wanderausstellung in Ahlen wurde vom DGB Kreis Warendorf, der Projektgesellschaft Zeche Westfalen, dem Ahlener Treffpunkt der IG Metall und der Gedenkstätte Deutscher Widerstand organisiert.

In seiner Begrüßung mahnte Manfred Kreutz von der IG Metall, „der heutigen Einwicklung“ entgegenzutreten. In Sachen Widerstand verwies er auf Artikel 20, Absatz 4 des Grundgesetzes: „Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.“ Ausdrücklich hob Kreutz hervor, dass es nicht um „Heldenbeschwörung“ gehe.

„Wenn du nicht die Initiative in Ahlen ergriffen hättest, hätte es niemand getan“, lobte der stellvertretende Bürgermeister Karl-Heinz Meiwes den Einsatz von „Manni“ Kreutz. „Der 20. Juli hätte schon längst ein Feiertag sein sollen“, meinte Meiwes, der auch an den gewählten Betriebsrat auf der Zeche erinnerte, der 1933 von den Nazis abgesetzt worden war. Daher sei es schon ein besonderer Moment, dass die Ausstellung auf „Westfalen“ stattfinde.

Anne Sandner, Organisationssekretärin beim DGB Münsterland, erinnerte daran, dass es um die unterschiedlichen Widerstandsformen gehe, „die einige Mutige gegen den Nationalsozialismus 1933 bis 1945 geleistet haben“. Die Gewerkschafterin verwies bei der Frage nach Recht und Unrecht auf einen „unüberwindbaren Stacheldrahtzaun in Ungarn“, um Flüchtlinge abzuwehren, aber auch auf die Forderung der AfD-Politikerin Beatrice von Storch, gegen illegale Einwanderer notfalls Schusswaffen einzusetzen. „Diejenigen, die Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zur Grundlage ihres Handels machen und versuchen, diese Saat mit Hass und Gewalt in unserer Gesellschaft zu säen, das sind Verbrecher, die mit allen Mitteln unseres Rechtsstaats bekämpft und ins gesellschaftliche Abseits gedrängt werden müssen“, so Sandner.

Für die Ahlener Initiative „Demokratie Leben“ betonte Lisa Kalendruschat, dass es wichtig sei, wählen zu gehen. Man müsse in bestimmten Situationen laut gegen Rassismus und Ausgrenzung werden. Es sei auch wichtig, sich zu informieren: „Lasst uns die Demokratie schützen. Sie ist nicht selbstverständlich“, forderte sie.

Vertiefende Ausführungen zur Ausstellung machten Pfarrer i.R. Heinz Aden und der Historiker und Theologe Reinhard Baldauf. (Weiterer Bericht folgt.)