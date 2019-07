Theo und das rote Ungetüm

Es staubt gewaltig auf dem Feld gegenüber der alten Vorhelmer Windmühle. Ein Mähdrescher dreht dort am Dienstagnachmittag seine Runden. Zur dieser Jahreszeit eigentlich nichts Ungewöhnliches. Doch etwas stimmt an dem sonst so alltäglichen Bild nicht.

Es ist die Silhouette der Landmaschine, die den aufmerksamen Betrachter stutzig macht. Da fehlt doch was? Keine Fahrerkabine und die Farbe Rot ist auch eigenartig. Überhaupt scheint die ganze Erntemaschine irgendwie geschrumpft zu sein.

„Mitnichten“, lacht Theo Wedepohl vom offenen Fahrstand seiner Neuerwerbung. Er sitzt auf einem historischen Mähdrescher aus dem Jahr 1965. „Es ist ein Massey-Ferguson ,Typ 500‘“, erklärt der Inhaber und Betreiber von „Theos Schmiede“, der Landmaschinen-Werkstatt am westlichen Ende des Wibbeltdorfes. Hier bekam die antike Maschine ihr zweites Leben. Denn seit März hat der Maschinenliebhaber das rote Ungetüm restauriert. Damit rollt er jetzt zur Probefahrt über den Acker.

„Das sind noch Maschinen – klare Technik, robust und zuverlässig. Und irgendwie immer zu reparieren“, strahlt Theo Wedepohl beim „Abtanken“ des gedroschenen Getreides. Er ist gelernter Landmaschinenmechaniker und seit ewigen Zeiten Massey-Ferguson-Fan. Zur Zeit, als die meisten deutschen Landwirte ihre Getreideernte noch mit dem Binder einfuhren, einem Gerät zum mechanischen Binden von Getreidegarben oder Bündeln, eroberten die roten Maschinen aus Kanada die Felder der europäischen Bauern. Meist als Traktoren, aber auch mit innovativen Landmaschinen wie eben dem revolutionären Mähdrescher, schufen sie eine neue Form der Bewirtschaftung der Getreidefelder. „Der Mähdrescher ersparte viele Arbeitsgänge in der Ernte“, erzählt Wedepohl. So wurde geschnitten, gedroschen und – darauf legt der 1,90-Meter-Mann Wert – das gedroschene Getreide gleich lagerfähig sauber in den Tank geblasen. „Das war schon eine Besonderheit bei solchen Maschinen und gar nicht üblich“, betont der Fachmann.

Ernte wie in den 1960er Jahren 1/7 Theo Wedepohl hat einen historischen Mähdrescher aus dem Jahr 1965 wieder flott gemacht. Foto: Peter Schniederjürgen

Theo Wedepohl hat einen historischen Mähdrescher aus dem Jahr 1965 wieder flott gemacht. Foto: Peter Schniederjürgen

Theo Wedepohl hat einen historischen Mähdrescher aus dem Jahr 1965 wieder flott gemacht. Foto: Peter Schniederjürgen

Theo Wedepohl hat einen historischen Mähdrescher aus dem Jahr 1965 wieder flott gemacht. Foto: Peter Schniederjürgen

Theo Wedepohl hat einen historischen Mähdrescher aus dem Jahr 1965 wieder flott gemacht. Foto: Peter Schniederjürgen

Theo Wedepohl hat einen historischen Mähdrescher aus dem Jahr 1965 wieder flott gemacht. Foto: Peter Schniederjürgen

Theo Wedepohl hat einen historischen Mähdrescher aus dem Jahr 1965 wieder flott gemacht. Foto: Peter Schniederjürgen

Ganz stilecht bläst er das gedroschene Getreide auf einen Krone-Emsland-Anhänger der von einem, was auch sonst, historischen Massey-Ferguson-Traktor gezogen wird. Doch, um so weit zu kommen, ist doch sicher eine Menge Restaurationsaufwand nötig? „Nicht im Geringsten. Ein paar Riemen und Öle gewechselt, sauber gemacht und Verschleißteile getauscht – dann ab aufs Feld“, lacht der Vorhelmer. Er ist eben ein überzeugter Massey-Mann. Und wahrhaftig in die Details der roten Maschinen verliebt. „Der hat zum Beispiel einen besonders geschützten Ansaugkorb für die Kühlung, damit der 95-PS-Perkins-Diesel nicht überhitzt“, zeigt Wedepohl.

Übrigens begann die Liebe zu diesen Maschinen mit einem Ernteeinsatz des jungen Theo: „Vor meiner Lehre habe ich mit so einer ähnlichen Maschine das erste Feld abgeerntet, danach folgten noch viele.“ Es ist ein Spaß für ihn, diese robuste Technik am Leben zu erhalten. „Ich werde aber auch gern gerufen, wenn die moderne Technik streikt oder die heutigen Maschinen für Felder zu schwer sind“, lacht Wedepohl. Dennoch bleibt es in erster Linie eine Liebesgeschichte zwischen der Marke mit den drei roten Dreiecken und dem Mann aus Vorhelm.

„ Das sind noch Maschinen – klare Technik, robust und zuverlässig. Das sind noch Maschinen – klare Technik, robust und zuverlässig. “ Theo Wedepohl