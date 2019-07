Gefundenes Rattenfressen: angeschimmelte Kirschen

Sollten auch die Hausratten an der Fritz-Husemann-Straße artspezifisch Obst mögen, dann dürfte ihnen schmecken, was in der gegenwärtigen Gluthitze mit bestialischem Gestank vor sich hin schimmelt: Kirschen im Wasserbad.

„Es ist nicht mehr auszuhalten“, erregt sich Christian Szymanski am Mittwochvormittag im Redaktionsgespräch. Am Vorabend seien seine Schwiegereltern zu Gast gewesen. Und mit ihnen unzählige Ratten, die nicht nur das Antennenkabel auf dem Nachbargrundstück munter hoch und runter gekrabbelt seien (wir berichteten). „Es war so heftig, dass sie fünf Meter neben uns herumliefen“, berichtet der Besitzer eines Reihenhauses im Stadtteil „Mexiko“. Aktuelle Videos würden die Tiere dabei zeigen, wie sie im Nachbarhaus unter den Dachpfannen verschwinden. Ebenso ein Haus weiter durch einen Giebelspalt huschen.

Ratte auf der Flucht

Zum Wochenanfang habe sein Nachbar Aktivitäten im Garten gezeigt, einen Teil des Unrats „pro Forma von links nach rechts getragen“. Dabei sei der vor sich hin gammelnde Eimer mit Kirschen zum Vorschein gekommen. Mit bestialischem Gestank, den eine Plane freigegeben habe, nachdem sie hochgenommen worden sei.

„ „Nur Schrott? Die hätten mal richtig gucken sollen. " Christian Szymanski

„Nur Schrott? Die hätten mal richtig gucken sollen“, schickt Szymanski an die Adresse der Stadt, was nebenan so alles im Garten liege. Gelbe Säcke mit Müll, alte Einmachgläser, alles über lange Zeit unter der Plane. Andere Nachbarn seien ebenfalls betroffen, ein gemeinsamer Ortstermin mit Stadt und Gesundheitsamt scheint ihm jetzt „das Optimale“.

„ Hier muss ordnungsrechtlich oder wegen Seuchenverhütung eingegriffen werden. " Heinrich Artmann (Ratsmitglied)

Die aktuellen Berichte zum Rattenbefall hat Ratsmitglied Heinrich Artmann zum Anlass genommen, dem Bürgermeister zu schreiben. „Ich bin entsetzt über die Außendarstellung Ahlens. Auf den Mops will ich nicht eingehen. Das Problem wurde dilettantisch angegangen und muss jetzt durchgestanden werden“, so der Vorsitzende der Freien Wählergemeinschaft. Die Rattenplage in Ahlen aber müsse beseitigt werden. „Verwilderte und vermüllte Grundstücke dürfen nicht länger einfach so ruhen gelassen werden. Hier muss ordnungsrechtlich oder wegen Seuchenverhütung eingegriffen werden“, heißt es in dem Schreiben. Vielleicht betreffe dies ja auch teilweise die Zuständigkeit des Kreises. Schädlingsbekämpfer sollten verstärkt beauftragt werden, die Verwaltung schnell ein Maßnahmenpakt entwickeln und dann auch der Öffentlichkeit vorstellen. Artmann: „Wir müssen handeln und dies dann auch zeigen.“ – „Herr Dr. Berger, ich fordere Sie auf, Sauberkeit und Ordnung in Ahlen zur Chefsache zu machen.“

Trichter als Toilettenbremsen

Auf Facebook bietet ein Sanitärbetrieb „aus aktuellem Anlass“ Hilfe bei der Umrüstung von Toiletten an, um sie „vor ungebetenen Gästen zu schützen“. Ein ins Fallrohr eingebauter Edelstahltrichter soll verhindern, dass es die Nager bis in die Schüssel schaffen. Auf eben diese Kloratten waren soeben Hausbesitzer am Sudholtsholf gestoßen. Die rüsten jetzt um – auf den Trichter. Die Kosten, die bei rund 500 Euro liegen sollen, gehen wohl auf ihre Rechnung. Die Gebäudeversicherung winkte am Montag ab.