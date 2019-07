Die Kaldewei-Werksplanung 2030 wird erstmals konkret. Vor über einem Jahr konzeptionell in den politischen Gremien vorgestellt, soll in einem Jahr eine neue Verpackungshalle an der Beckumer Straße stehen.

Großformatig wird sie ein Gegengewicht zu dem logistischen Hallengigant an der Bergstraße setzen. Auf einer Fläche von 4500 Quadratmetern stellt der Global-Player seine manuelle Verpackung für Badewannen, Duschen und Waschtische auf teilautomatische Prozesse um, wie am Mittwochnachmittag auf Redaktionsanfrage aus der Kommunikationsabteilung zu erfahren war.

Weitere Bausteine werden in den nächsten Jahren folgen, mit denen sich das Unternehmen den Herausforderungen der Zukunft auf dem internationalen Markt an seinem Heimat-Standort Ahlen stellen will.