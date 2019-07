Ein zunächst unbekannter Mann stahl am Donnerstag gegen 6.10 Uhr einer Rollstuhlfahrerin auf der Ahlener Bahnhofstraße den Schlüssel ihres elektrischen Rollstuhls. Die 85-Jährige habe ihm 50 Euro für die Herausgabe ihres Eigentums geboten, was er ablehnte, berichtet die Polizei. Der Täter habe mindestens 1000 Euro gefordert.

Die Ahlenerin ließ sich nicht auf diesen Kuhhandel ein und der Tatverdächtige flüchtete in Richtung Innenstadt. Rettungskräfte versorgten die leicht verletzte Frau vor Ort.

Polizisten fahndeten anhand der Personenbeschreibung nach dem Mann und trafen ihn auf der Weststraße an. Den Schlüssel hatte der 47-Jährige an einer Christusfigur an der Gerichtsstraße abgelegt und konnte der Seniorin später ausgehändigt werden.

Aufgrund der Angaben des Ahleners zogen die Beamten das Ordnungsamt sowie einen Arzt hinzu, die den Mann in eine Fachklinik einwiesen.