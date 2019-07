Kampf gegen Ratten eine Daueraufgabe

Gibt man bei Google den Begriff Rattenplage ein, findet man allein auf den ersten drei Seiten deutschlandweit Treffer: Ob in Duisburg, Augsburg, Dresden oder Ludwigsburg: die Nager treten derzeit an vielen Orten verstärkt auf. Selbst im Buckingham Palace in London sorgen sie dafür, dass die Queen „not amused“ ist.

Das Problem mit Haus- und Wanderratten macht auch vor Ahlen nicht halt. „Von einer Plage zu sprechen, ist jedoch unangemessen“, schätzt Fachbereichsleiterin Gabriele Hoffmann die Situation nüchterner ein. Presseberichte und Beiträge in den sozialen Medien hätten von Ahlen teilweise das Bild einer Stadt gezeichnet, in der an allen Ecken Ratten aus ihren Verstecken ans Tageslicht dringen. „Es ist ganz klar, wir haben eine Steigerung der Fallzahlen gegenüber dem letzten Jahr“, so Hoffmann. Waren es in 2018 und 2017 noch jeweils 29 Fälle, die dem Ordnungsamt gemeldet wurden, so waren es in den ersten sieben Monaten dieses Jahres 22. Das verlange aktives Tun.

Hartnäckig sei das Problem, wenn es erst mal in der Welt sei, zeigt Gabriele Hoffmann Verständnis für Betroffene und wird deutlich: „Das ist eine große Belastung, niemand will Ratten im Garten oder Keller haben.“ Tauchten sie auf, müsse schnell gehandelt werden. Von alleine würden sie nicht wieder verschwinden. Professionelle Kammerjäger seien die Experten für die Bekämpfung von Rattenbefall auf privaten Grundstücken. Gebe es Anhalte für gravierendere Umstände, könne auch das Ordnungsamt zusammen mit dem Gesundheitsamt des Kreises ins Spiel kommen. „Das ist aber die Ausnahme, zunächst heißt es grundsätzlich immer Selbsthilfe.“

Unachtsam weggeworfener Müll zieht Ratten an. Entenfüttern übrigens auch. Foto: Stadt Ahlen

Aktiv ist die Stadt seit eh und je auf eigenen Grundstücken und in den städtischen Kanälen. „Es ist eine Daueraufgabe, die nie beendet sein wird“, gibt sich Robert Reminghorst , stellvertretender Leiter der Umweltbetriebe, keinen Illusionen hin. Seitdem die Menschen erste Siedlungen bildeten, haben sie Ratten als Begleiter. Das bedeute aber nicht, dass die Kommunen machtlos wären. „Wir belegen regelmäßig sämtliche Kanäle in der Stadt mit Ködern, um den Befall einzudämmen.“ In jedem zweiten bis dritten Kanal werde ein Köder festgebunden, der Schachtdeckel markiert und nach zwei bis vier Wochen kontrolliert. Sei der Köder angefressen, werde nachgelegt, bis keine Aktivitäten mehr festzustellen sind. Jährlich ausgetauscht wird der Wirkstoff. „Um auf eventuelle Resistenzen zu reagieren“, wie Reminghorst erklärt. 50 000 Euro lässt sich die Stadt den Kampf gegen Ratten jährlich kosten. Gerade erst sei die diesjährige Belegungsaktion beendet worden. Das festgestellte Aufkommen an Ratten war in den Kanälen nicht größer als 2018. Unter Büschen legt das Ordnungsamt Köderkisten aus, wenn es Hinweise auf Ratten gibt.

Hand in Hand arbeiten Ordnungsamt und Umweltbetriebe bei auftretenden Besonderheiten. „Wie etwa am Lütkeweg“, sagt Michael Göttfert, Gruppenleiter im Ordnungsamt. Dort laufen seit Wochen Anstrengungen, einen zähen Fall gemeinsam mit Grundstückseigentümer und Schädlingsbekämpfer zu lösen. Kommende Woche werden deshalb öffentliche Kanäle an der Straße und allen Nebenstraßen zusätzlich zur turnusmäßigen Bekämpfung erneut mit Ködern belegt. „Wir wollen nichts unversucht lassen, um der Situation Herr zu werden“, so Göttfert. Schnelle Erfolge seien bei der Ungezieferbekämpfung leider selten, Vorbeugung umso wichtiger.

Als vorbeugende Maßnahmen verweist die Stadt Ahlen auf Empfehlungen des Umweltbundesamts: Der Zugang von Nagetieren zu Nahrung (Lebensmittel, Tierfutter, Vorräte) und Wasser sollte verhindert werden. Zugänge nach Innen wie Spalten oder Löcher sollten möglichst verschlossen werden. Auch die richtige Kompostierung von Abfällen sowie die Beseitigung von Unrat oder Bodendeckern, die als Unterschlupf dienen könnten, kann das Risiko eines Nagetierbefalls verringern. Um die Ansiedlung beziehungsweise Ausbreitung von Ratten in der Kanalisation zu vermeiden, sollten keine Lebensmittel(-reste) durch die Toilette entsorgt werden. Auch das unnötige Füttern von Wassertieren fördert allein das Wohlergehen von Nagern