Mit kühlem Kopf durch die Hitze

Was für ein Hitze-Hype! Stöhnen? Schwitzen? Nichts da. Rund um Ahlens heißestes Pflaster bewahren Anlieger am Tag der Rekorde einen kühlen Kopf. Aber wie? Unsere Redaktion machte am Mittag die Runde über den Marktplatz. Auf dem steht die Luft – mehr denn je. Tendenz: bis zum Abend stark steigend.

Friseurmeister Andreas Nolde hat den Schalk im Nacken. Klar, bei kühlen 23 Grad, die seine Klimaanlage konstant hält. Die Haare einer Kundin könnten jetzt draußen schneller trocknen. „Gehen Sie doch einmal kurz vor die Tür“, scherzt er – und greift dann doch zum Föhn. Ohne Aircondition wäre wohl auch sein Humor ein anderer. „Das neue helle Pflaster strahlt zu allen Seiten“, sagt der Figaro und zeigt raus auf den Markt, auf dem doch längst die einheitlichen Sonnenschirme hätten stehen sollen. Die kämen wohl erst zum Herbst.

Mit Klimaanlage cool: Andreas Nolde. Foto: Ulrich Gösmann

Nolde macht, was alle machen: mehr trinken. Ausnahme: Kaffee. Was ihm zum Dienstschluss blüht? „Brett vorm Kopf, wenn ich zur Tür raus gehe. Da sind gleich gefühlte 50 Grad.“

Ab in die Sonne? Mit diesem Slogan ist im Reisebüro Dr. Pieper an diesem Rekordtag schwer zu punkten. Ein früher Kunde habe Türkei gebucht, sagt Heike Ronneburg. Allerdings Ende des Jahres. Die Temperaturen dann? Knapp unter 20 Grad. Türen und Fenster sind im Reisebüro geschlossen. „Wir versuchen, zeitig zu lüften“, erzählt die Reiseverkehrskauffrau. „Wenn zwischendurch, dann nur zwei Minuten.“ Sonst komme eh nur die Hitze rein. Der letzten Rekordwelle war sie im Juni – was für ein Zufall – entfleucht. Als die Republik im Juni nach Abkühlung lechzte, war sie auf La Palma. „25 Grad, wirklich angenehm.“

Mit ihr geht‘s ab in die Sonne: Heike Ronneburg. Foto: Ulrich Gösmann

Laura Schwarczynski nimmt die Hitze sportlich. Die Personal-Trainerin bei „Terra Sports“ motiviert auch am Donnerstag. „Man schwitzt halt. Aber dafür geht man ja auch zum Sport.“ Sagt‘s, lacht und verrät, in ruhigen Minuten einfach mal den Kopf vor den Venti zu halten. So einfach! Später geht‘s sportlich weiter. Feierabend im Fitnessstudio.

Kurz und kühl: Laura Schwarczynski. Foto: Ulrich Gösmann

Jenny Hartmann treibt in ihrem Café Stubs die Temperaturen weiter hoch. Der Käsekuchen kommt als Nächstes in die Röhre. Gebacken wird bei 150 Grad. Mit ihm heizen Kaffee- und Spülmaschine weiter auf. Und auch die Abluft der Kühlschränke. „Wir haben hier die Sonne von 8 bis 19 Uhr auf dem Platz stehen“, sagt sie. Am Morgen gehe es noch. Aber dann: ab Mittag hitzefrei! Sie selbst hält sich mit Schorle und Eiswürfeln frisch. Und: einfach mal einen Gang runterschalten.

Rauf auf 150 Grad: Jenny Hartmann. Foto: Ulrich Gösmann

Das machen auch draußen drei Damen, die unter zwei Sonnenschirmen ihr Mädels-Frühstück genießen. „Geht noch, wenn ein Lüftchen kommt“, lässt Katharina Börger wissen. An ihrem Arbeitsplatz bei „Depot“ sei es eben allerdings erfrischender gewesen. „Einfach nichts machen und nicht bewegen“, heizt Sarah Schweer die Stimmung weiter an. Sie habe „Uuurlaub!“ Vielleicht raffe sie sich ja noch zum Frühschwimmen auf. Jaqueline Panknin ist schon dabei. Nachmittags mit Mann und Sohn. Das Dreier-Frühstück endet feucht fröhlich. Ahlens neuer Marktbrunnen erfrischt die Damen bis aufs Hemd.

Heißes Frühstück... Foto: Ulrich Gösmann

Nebenan im Alten Rathaus sitzt VHS-Vize Uwe Schnafel im Halbdunkeln. Die Rollläden stehen auf Ritze. „So lange Fenster und Türen geschlossen sind, ist es erträglich“, berichtet er. Und nach Dienstschluss? „Die ersten Meter über den Platz fühlen sich an, als wenn man vor eine heiße Gummiwand läuft.“ Doch dann gehe es mit dem Rad schnell nach Hause. Ins schattige Wohnzimmer. Zum Relaxen.