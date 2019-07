Laternenmast auf der Richard-Wagner-Straße? Sieht von weitem fast so aus. Der Kreuzungsbereich Beethovenstraße meldet sich in dieser Woche mit neuem Profil zurück. Vier Wochen Baustelle haben Veränderungen gebracht. Und Enge. Fünf Meter Breite sind der Wagner-Straße an schmalster Stelle geblieben. 2,50 Meter weniger als vorher. Fortan passt hier nur noch ein Fahrzeug durch.

„Es scheint schon zu wirken“, sagt Andreas Krause , Projektleiter bei den Ahlener Umweltbetrieben. Auch wenn vier Wochen Sperrzeit nachwirken und viele Autos noch nicht zurück auf der Richard-Wagner-Straße seien, sei das Tempo raus aus dem unteren Straßenabschnitt.

Unterdessen zeigt die Beet­hovenstraße schon jetzt ihr neues Profil. Die Bordsteinkanten sitzen, in den nächsten Tagen werden Rinnen und Pflastersteine in Richtung Mozartstraße verlegt.

Dem schließen sich der Kanal- und der Straßenbau in der Schumannstraße an. Letzte Baustelle in diesem Jahr: der Kanalbau Mozart­straße. Krause: „Beethoven­straße und Schumannstraße kriegen wir noch fertig.“ Auf der Mozartstraße reiche die Zeit nur noch für den Kanal. Der Straßenausbau folge dann wohl im neuen Jahr.