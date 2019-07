Ein 66-jähriger Mann aus Ahlen und seine 67-jährige Beifahrerin verunglückten am Donnerstag gegen 14 Uhr auf der Landstraße 830. Nach Polizeiangaben war der Mann mit seinem Pkw von Milte in Richtung Warendorf unterwegs. Aus bisher unbekannten Gründen geriet er nach links in den Gegenverkehr. Dort touchierte er zwei Verkehrszeichen im Grünstreifen und kam zum Stehen. Der Unfallfahrer und seine Beifahrerin erlitten dabei leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die Verletzten wenig später in ein nahes Krankenhaus.