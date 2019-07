Ein Energiehaus mit Herz aus Holz

Ein Holzhaus sollte es sein. Das war keine Frage für Dietrich Krain , nachdem sein Einfamilienhaus an der Alten Beckumer Straße an Weihnachten 2017 bis auf die Grundmauern niedergebrannt war und er sich mit einem Neubau an gleicher Stelle beschäftigte. Fertig ist der Bau noch nicht, doch schon jetzt hat Krain Vorteile gegenüber einer konventionellen Bauweise aus Stein entdeckt.

Warum Holz? „Ein Holzhaus ist energetisch viel besser als ein Steinhaus“, fiel Dietrich Krain, von Beruf Dachdeckermeister, die Entscheidung zur Holz-Rahmen-Bauweise nicht schwer. Wenn das Haus fertig ist, wird es ein Niedrigenergiehaus sein. Die Photovoltaikanlage auf dem Dach mit einer Leistung von zehn Kilowatt ist bereits vorinstalliert, eine Luft-Wärme-Pumpe, die durch den Strom der PV-Anlage betrieben wird, heizt das Haus. 26 Zentimeter Dämmung an den Wänden und 30 Zentimeter im Dach sorgen für weitere Vorteile beim Energiehaushalt. „Ich brauche keine Kohle und kein Gas – das ist die Zukunft“, blickt Dietrich Krain voraus. Lediglich im Winter rechnet er damit, zusätzlichen Strom von außen beziehen zu müssen.

Im September 2018 begannen mit Architekt Christian Tripp die Planungen für das Haus, mit dem Gießen der Bodenplatte am 27. April war Baubeginn. In der Zimmerei von Gerd Pollmeier wurden parallel die Holzelemente wie Wände und Böden zugeschnitten und in zwei Fuhren mit einem Sattelschlepper zum Baugelände gebracht. „Wir haben drei Wochen für das Zuschneiden und Zusammensetzen gebraucht“, stellt der Zimmermeister die schnelle Bauweise heraus. Allein in drei Stunden habe das Erdgeschoss gestanden. Mit Stein gehe es nicht so schnell. Bauherr Dietrich Krain ist aber noch von einem anderen Umstand beeindruckt: „Man hat kein Wasser im Bau, Feuchtigkeit und Schimmel fallen damit weg.“ Lediglich der Estrich bleibt als Feuchtgewerk.

Das Holzhaus 1/10 In Holz-Rahmen-Bauweise wird das Haus von Dietrich Krain gebaut. Der Vorgänger war Weihnachten 2017 einem Brand zum Opfer gefallen. Foto: Ralf Steinhorst

In Holz-Rahmen-Bauweise wird das Haus von Dietrich Krain gebaut. Der Vorgänger war Weihnachten 2017 einem Brand zum Opfer gefallen. Foto: Christian Wolff

Holz und Dämmung haben sich schon während der Hitzetage in den vergangenen Wochen bemerkbar gemacht. Richtig kühl sei es im Haus gewesen, hat Dietrich Krain registriert. Deshalb versteht Zimmermeister Gerd Pollmeier auch nicht, warum die Holzbauweise in diesen Landstrichen kaum zum Tragen kommt. In Skandinavien oder Süddeutschland sei das anders. Und teurer als die konventionelle Bauweise sei sie nach Einschätzung von Zimmermeister und Bauherr auch nicht.

Konsequenterweise hat sich Dietrich Krain für Holzfenster entschieden, die Fassade wird verklinkert, weil das besser zum Nachbarhaus passt. „Schon wenn man hier reinkommt, riecht es richtig gut nach Holz“, schwärmt er. Dass er die richtige Entscheidung getroffen hat, daran zweifelt Dietrich Krain nicht. Beim Blick auf die „Fridays for Future“-Bewegung sehe er, dass die Sensibilität beim Thema Umwelt und Ressourcen enorm gestiegen ist. Mit dem Holzhausbau ist es bei ihm daher noch nicht getan. Denn wenn im Oktober der geplante Einzug über die Bühne geht, wird vor der Tür auch ein Elektroauto stehen. Das ist schon bestellt.