Die Menschen – und das gilt ganz besonders für Personen, die nicht (mehr) mobil sind – wollen einen Arzt ihres Vertrauens in der Nähe haben. Nicht überall ist die ärztliche Versorgung auf dem Lande gewährleistet. In Vorhelm haben wir glücklicherweise im Bereich der Allgemeinmedizin zwei Arztpraxen, die offensichtlich beide gut ausgelastet sind und sich gegenseitig vertreten können. Ist diese gute ärztliche Versorgung bei uns auch noch in den nächsten Jahren gewährleistet?

Dr. Wüller : Die über mehr als 35 Jahre bestehende Versorgung Vorhelms mit zwei sich koordinierenden Hausarztpraxen wird es so in der Zukunft nicht mehr geben können, da wie hier fast alle Praxen im ländlichen Raum Nachfolge-Probleme haben. Trotz intensiver Suche konnte ich keinen jungen Kollegen als Nachfolge für meine Praxis begeistern. Bei dann nur noch einer Hausarztpraxis werden die Bürger Vorhelms durch längere Wartezeiten und weitere Wege erhebliche Abstriche im Komfort zu erwarten haben.

Im vergangenen Jahr war Ärztekammer-Präsident Dr. Theodor Windhorst in Vorhelm. Er führte aus, dass es schwierig sei, Hausärzte für eine Tätigkeit auf dem Lande zu begeistern. Warum ist das so?

Dr. Wüller: Das ist in der Tat kaum zu verstehen. Die nachfolgende Ärztegeneration bevorzugt das Modell einer Praxis mit mehreren Ärzten, welches einen größeren Freiraum für eigenes Leben, Familie und so weiter ermöglicht, die sogenannte „work-life-balance“. Da sind der finanzielle Anreiz und die Eigenständigkeit einer Einzelpraxis eher unwichtig. Ich denke, nirgendwo lässt sich die Kombination aus Familie und zufriedenstellender ärztlicher Selbstständigkeit so leicht verwirklichen, wie in einer Hausarztpraxis im ländlichen Raum. Die Notdienstregelung lässt sehr viel Freiraum zu und jeder Arzt kann sich seine Praxis so gestalten, wie es seinen Vorstellungen entspricht. Ich bin davon überzeugt, dass viele Kolleginnen und Kollegen nicht wissen, wie angenehm und zufriedenstellend die Tätigkeit ist, die ich seit nunmehr 36 Jahren in Vorhelm ausüben darf. Gerne würde ich eine Nachfolge tatkräftig begleiten, wenn es gewünscht wäre.