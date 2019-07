Hängebauchschweine sind inklusive

Noch vor wenigen Wochen saß sie nicht wenig aufgeregt in der Redaktion der „Ahlener Zeitung“ und berichtete von ihrem Plan, ein „kleines Abenteuer Kanada“ zu erleben. Die Ahlener Studentin Leonie Weigel und ihr Freund Lars Westhues wollten aber nicht nur Urlaub machen, sondern dort auch arbeiten und Land und Leute so authentisch wie möglich kennenlernen. Das hat geklappt, wie Leonies sehr persönlicher Reisebericht zeigt:

„Mein, beziehungsweise unser Abenteuer Kanada begann am 12. Juni. Der Flug nach Vancouver dauerte ungefähr zehn Stunden. Als mein Freund und ich endlich um circa 15 Uhr kanadischer Ortszeit angekommen waren, mussten wir zuerst auf unsere Koffer warten und im Anschluss unser Visum bestätigen lassen.

Im Gegensatz zu Touristen reicht ein Besucher-Visum für uns nicht aus, da wir in Kanada arbeiten. Somit mussten wir lange bevor die ganze Reise begann, ein Bewerbungsverfahren durchlaufen. Denn längst nicht jeder erhält eine Arbeitserlaubnis für Kanada. Am Flughafen mussten wir deshalb bei der Einreisebehörde auf unsere Arbeitserlaubnis warten. Das dauerte noch weitere drei Stunden. Erst am Abend verließen wir mit unserem Gepäck und unseren Arbeitserlaubnissen in der Hand den Flughafen und fuhren mit einem Taxi zu einem Hostel.

Als hätten der lange Flug und das lange Warten am Flughafen noch nicht gereicht, mussten wir das Hostel nach dem Einchecken leider wegen mangelnder Sauberkeit direkt wieder verlassen. Total übermüdet und aufgeregt suchten wir uns schnell im Internet eine neue Unterkunft, warteten wieder auf ein Taxi und erreichten nach 30 Minuten endlich die andere Unterkunft. Wir fielen direkt ins Bett und schliefen ein. Was für ein Start. . .

Nach nur wenigen Stunden Schlaf wachte ich auf. JETLAG! Die Nacht war kurz, aber die Freude, die nächsten zwei Tage Vancouver zu erkunden, war groß.

Voller Motivation machten wir uns auf den Weg Richtung Vancouver-Downtown. Vancouver ist eine tolle Stadt, besonders die Sauberkeit der Stadt und auch die Freundlichkeit der Menschen fielen uns direkt auf! Die zwei Tage in Vancouver haben uns dennoch gereicht, da es ziemlich wenig Sehenswürdigkeiten im Vergleich zu anderen Großstädten gibt.

Doch was passiert nach den zwei Tagen Vancouver? Im Vorfeld hatten wir uns über das Internet eine Farm auf Vancouver Island ausgesucht, auf der wir für die kommenden zehn Wochen arbeiten würden.

Eine völlig fremde fünfköpfige Familie, fünf Hängebauchschweine, vier Katzen, drei Hunde, ein Nymphensittich und unglaublich viele Hühner würden uns dort erwarten! Was genau unsere Aufgaben sein würden, war noch nicht klar. Auf jeden Fall würden wir Farmarbeit leisten und Zeit mit den drei Kindern der Familie verbringen.

Am 15. Juni traten wir morgens unsere Weiterreise nach Vancouver Island an. Inklusive unseres gewichtigen Gepäcks nahmen wir verschiedene Busse und S-Bahnen, um zu der Fähre zu gelangen, mit der wir anderthalb Stunden nach Vancouver Island fuhren. Von dort aus nahmen wir wieder Busse, um nach Langford zu kommen, wo wir von dem Vater der Familie abgeholt wurden.

Nach achtstündiger Reise erreichten wir endlich die Farm. In Metchosin angekommen, lernten wir die Familie, die Farm und die Tiere kennen. Besonders die Hunde waren sehr liebenswert und haben uns direkt behandelt, als würden wir zur Familie gehören.

Ab dem folgenden Montag haben wir zehn Wochen lang von montags bis donnerstags jeweils fünf Stunden täglich gearbeitet. Wir waren sehr aufgeregt, da wir in einem komplett fremden Land bei einer fremden Familie leben sollten und nicht genau wussten, was uns für Aufgaben erwarten.

Unser erster Arbeitstag war direkt sehr anstrengend. Wir haben stundenlang Holz gehackt. Das Holz muss natürlich auch irgendwo gelagert werden und somit war unsere Arbeit für den zweiten Tag schon klar: das Holz per Schubkarre zum zur Farm gehörenden Waldabschnitt bringen und dort lagern. Weitere Aufgaben bestanden darin, meterlange Beete von Laub zu entfernen, Unkraut zu zupfen, den Hühnerstall auszumisten, Eier zu sammeln, zu putzen und vieles mehr.

Im Grunde sorgten wir dafür, dass auf der Farm alles einen geregelten Ablauf hat. Wir verbrachten auch Zeit mit den Kindern und fuhren mit ihnen nach Victoria ins Museum, in den Insekten-Zoo oder auch ins Ocean-Discovery-Center in dem kleinen Örtchen Sidney-by-the-sea.

Vom 10. bis zum 14. Juli startete dann endlich unser langersehnter Roadtrip mit meinem Bruder und seiner Freundin. Wir trafen uns in Nanaimo am Fährenterminal und fuhren von dort aus als erstes zusammen nach Ucluelet.

Dort angekommen sind wir zwei verschiedene Wanderwege gegangen und haben den Abend in einem schönen Hausboot-Restaurant ausklingen lassen. Am zweiten Tag unserer gemeinsamen Reise sind wir nach Tofino gefahren – eine super schöne, gemütliche, aber auch gleichzeitig sehr kleine Stadt! In Tofino haben wir eine Whale-Watching Tour gemacht, die unglaublich faszinierend war. Es war super schön, die Natur Kanadas vom Speedboot auf dem Wasser aus zu betrachten. Wir hatten Glück, dass wir einen Wal gesehen haben. Außerdem konnten wir auch viele Otter und Seelöwen beobachten. Tofino hat uns so begeistert, dass mein Freund und ich direkt für August einen Surfkurs dort gebucht haben.

Die nächsten beiden Tage waren wir wieder wandern. Einen Tag sind wir 35 Kilometer gewandert, um zu einem wunderschönen Gletschersee zu gelangen, der normalerweise türkis und klar ist. Da leider Nebel und Wolken aufzogen, als wir nach dieser langen Wanderung endlich am See angekommen waren, war das Wasser leider weder sonderlich türkis noch klar. Am Ende der Wanderung haben wir uns auf jeden Fall alle nur noch auf das Abendessen und unsere Betten gefreut.

Vancouver Island ist, wie die Bewohner hier so schön sagen, wirklich ‚a little piece of paradise‘. Die vier gemeinsamen Tage gingen leider viel zu schnell vorbei und somit kam für uns schnell der Alltag auf der Farm wieder.

Am Anfang war es schon ein merkwürdiges Gefühl, in einer fremden Familie und in einem komplett fremden Land zu leben und zu arbeiten. Die Mentalität der Menschen ist eine andere als bei uns in Deutschland. Im Laufe der Zeit gewöhnt man sich jedoch daran und es kehrt eine gewisse Routine ein. Wir erfahren an jedem Abend die Aufgaben für den nächsten Tag. Es ist für uns ein ganz anderes Leben als in Deutschland, wo wir täglich zur Uni gehen, unseren Hobbys nachgehen oder nebenbei arbeiten. Kanada zu erleben ist auf jeden Fall eine Erfahrung fürs Leben!

Jetzt haben wir die Hälfte der Zeit bereits hinter uns und freuen uns schon riesig darauf, wieder zu Hause zu sein. Bevor wir jedoch im September in Las Vegas, nach unserer geplanten zweiwöchigen USA-Westküsten-Reise ins Flugzeug Richtung Deutschland steigen, haben wir noch ein paar Wochen Farmarbeit vor uns. Die Zeit in Kanada werden wir auf jeden Fall nie vergessen.“