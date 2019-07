Der Feuerwehr ist nichts zu schwer! Ob Brände, Unfälle oder Äste, die auf der Fahrbahn landen. Und so war der Löschzug Vorhelm am Freitag in Windeseile bereit, als gegen 15.15 Uhr die Melder piepten: „Ast auf Fahrbahn“ hieß es da.

Die Gefahr auf der Rolandstraße musste also gebannt werden. Neun Kameraden – darunter ein Kfz-Mechaniker, ein Landwirt, ein Notfallsanitäter sowie ein Kälte- und Klimatechniker – rückten bei knapp 40 Grad Hitze aus und hielten ihre gute Tat sogar im Video fest. Es ist eine echte Rarität, wie sie dazu im Internet schrieben: „Es zeigt den gesamten Einsatz – von der Ankunft über die taktische Überlegung zur Beseitigung des Schadens (hier: „Angriff“) bis zur Durchführung und Freigabe der Einsatzstelle. Der Einsatz dauerte insgesamt, von der Alarmierung bis zur wiederhergestellten Einsatzbereitschaft im Gerätehaus, 13 Minuten.“

Angesichts der Ernsthaftigkeit entlockt der Beitrag inzwischen über 1000 Nutzern ein Schmunzeln, denn schließlich entpuppte sich der Ast als denkbar klein und ungefährlich. Dennoch: Ein Lob an die tolle Truppe, die auch diesen vermeintlichen Nicht-Einsatz ohne Murren absolvierte.

Gefahr erkannt – Gefahr gebannt. Foto: Feuerwehr

Das Video des Löschzugs geht inzwischen deutschlandweit durchs Netz. Von Niedersachsen bis Bayern wird humorvoll kommentiert, was die Vorhelmer Freiwilligen in vorbildlicher Weise von ihren Arbeitsplätzen auf die Straße zog . . .