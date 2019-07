Die starken Frauen in der Manege

Zirkus auf dem Ahlener Marktplatz? Die Frage, ob es das jemals gegeben hat, interessierte die drei Artistinnen am Freitagabend bei ihrer Show „Vintage! Women! Varieté! im Rahmen der „Tralla-City“-Veranstaltungsreihe herzlich wenig. Anja Gessenhardt, Jana Korb und Silke Schirok hatten deutlich anderes im Sinn und entführten die Besucher in die Welt der Zirkus vor mehr als 100 Jahren.

Ihr Thema: Die starken Frauen von damals. Um sie auch optisch wiederauferstehen zu lassen, traten die akrobatischen Damen in historischer Trikotage auf. Anja Gessenhardt führte als Zirkusdirektorin Paula Busch durch die kurzweilige Show, die mit einem durchdringenden Geräuschen begann, die den Besuchern das Blut stocken ließ: eine Abrissbirne, die ein unsichtbares Haus in Schutt und Asche legte. Die Erklärung lieferte die Zirkusdirektorin, nachdem an einem Höhenfenster Position bezogen hatte. Das alte Zirkusgebäude wird abgerissen. Aus, vorbei, Ende. Doch ihre beiden Artistinnen zeigen sich unbeeindruckt und präparieren sich für ihre Nummern.

Jana Korb zum Beispiel für ihren Auftritt als stärkste Frau der Welt mit Namen Künstlernamen Sandwina, die mühelos ihren Ehemann, Max Heymann und andere Schwergewichte stemmt. Dazu gehörte auch Alexander aus Ahlen, der nach dem Wiegen mit nicht ganz echten 135 Kilo sich mit der geforderten Kerze, bekannt aus dem Bodenturnen, nur anfangs noch etwas schwertat. Als auch er in die Luft schwebt, sind auch die letzen Zweifler im Publikum verstummt.

Eine anderer weiblicher Star der Zirkuswelt von damals war Lilian Leitzel, Rückenwellenweltmeisterin am Trapez. In Ahlen zeigt sie, dass sie es es auch heute noch voll drauf hat und ihren Weltrekord mal eben nicht nur einstellt, sondern überbietet. Erstaunlich, wie Jana Korb auch diese Aufgabe meistert.

Brilliant auch Silke Schirock, die in die Rolle von Jongleurin Lotti Brunn alias Trixis Firschke, schlüpft und mit Bällen, Ringen und Keulen eine sehenswerte Vorstellung bietet.

„Tralla-City“ mit Straßentheater 1/23 Auf dem Marktplatz war Freitagabend wieder etwas los. Foto: Dierk Hartleb

Applaus, Applaus, Applaus, – die drei starken Frauen machen mächtig Eindruck, weil sie Können und Geschicklichkeit mit Charme und einem Hauch von Erotik verbinden. Dass es Kollegin und Löwenbändigerin Tilly Bébé anschließend sogar mit zwei Raubtieren aufnimmt, die mit viel Gebrüll dressiert werden, ist nur das I-Tüpfelchen einer Show, die den berühmten Zirkusfrauen, die frühere Vorkämpferinne der Emanzipation waren, ein Denkmal setzt.

Auf mehreren großen Tafeln können die Besucher nachlesen, was sie zuvor gesehen haben.

Einstimmen ließen sich die Besucher von dem Duo „Blue Velvet“, das zum selbst mitgebrachten Picknick an der wie immer weiß gedeckten langen Tafel die sanften Popklänge genoss, die mit Blick auf die Vorstellung an Fahrt und Lautstärke aufnahmen.