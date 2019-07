„Respekt, wer‘s selber macht“ lautet der Werbespruch einer Baumarktkette. Das gilt bei einer Zahnarztbehandlung ganz und gar nicht. Die Praxis Tilch hat sich in einer kleinen Serie von Informationsfilmen damit auseinandergesetzt, wie wichtig professionelle Unterstützung bei Zahnpflege und Mundhygiene ist.

Seit einigen Tagen produziert die Firma „ Frank & frei“ die Clips, die voraussichtlich ab Herbst im Ahlener Kino zu sehen sind. Damit ergänzt Tilch die Reihe lokaler Dienstleister und Unternehmen, die auf Leinwandwerbung vor Ort setzen.

Bekanntermaßen ist eine Zahnarztbehandlung kein Zuckerschlecken. Zahllose Zeitgenossen tragen aus früher Kindheit noch ein ansehnliches Zahnarzttrauma mit sich herum. Das liegt auch daran, dass viele Behandlungsmethoden früher mit vielen Schmerzen verbunden waren. „Hier setzten wir mit unserer Strategie bei Kindern an, keine Angst vor dem Zahnarzt zu haben“, sagt Auftraggeber Dr. David Tilch. So habe sich das Praxisteam verschiedene Wege ausgedacht, um den jungen Patienten den Weg zum Zahnarzt des Vertrauens zu erleichtern.

„Die Idee ist, den Zahnarztbesuch spielerisch darzustellen“, erklärt Frank Schniederjürgen, Geschäftsführer der Filmfirma. Dazu stellen Kamerateam und Auftraggeber eine Spielszene vor. Was geschieht darin? Drei Kinder im Vorschulalter spielen. Dabei kommt das Thema Zahnarztbesuch fast nebenbei ins Spiel. Das Ganze soll mit Leichtigkeit dargestellt werden. Soweit der Plan.

Drehort und Darsteller stehen bereit. Kamerateam und Beleuchtung sind eingerichtet. Die Kinder agieren sich „warm“.

„Wir arbeiten mit Kindern. Das erfordert immer Geduld und Fingerspitzengefühl“, zwinkert Kameramann Sascha Winkelmann. Ein großer Spielteppich mit Straßen, darauf ein Modell des Praxishauses Tilch und Spielfiguren beherrschen das Bild. Jetzt kommt Lina mit ihrem Kipplaster ins Bild. Laut Drehbuch kommt jetzt ihr Spruch. Doch es geht nicht ganz so, wie vorgesehen. Mal will das Spielzeugauto nicht richtig rollen, mal ist der Bildausschnitt nicht ganz so wie gedacht. Etwas umräumen, etwas nachbessern am Modell, dann steht die Szene.

„Besonders toll ist, dass die Kinder so klasse mitspielen“, lobt Produktionspartner Stefan Braunsmann seine jungen Darsteller. Schließlich erzielen Regieteam und Darsteller einen für alle gangbaren Kompromiss. Auch der Auftraggeber im Hintergrund ist zufrieden. Also: „Tilch – Spot drei – die Dritte“, klingt es durch das Studio. „Ton läuft, Kamera läuft. Los!“, kommt die Antwort. Der Spiellaster flitzt über den Kontrollbildschirm. Diesmal korrekt. Bald ist die Szene im Kasten.

Die anderen Clips sind etwas weniger aufwendig. Zwei Darstellerinnen, sonst Mitarbeiterinnen in der Praxis, mimen Nutzerinnen der Filmplattform „YouTube“. Sie stellen ein „DIY“-Video dar. Für alle, die auf der Internetseite weniger zu Hause sind: Das ist ein „Do-it-yourself“-Video, also ein Film, der zeigt, wie man etwas selber macht. Die jungen Damen zeigen in diesem Fall, dass es mehr als einen Akkubohrer bedarf, um sinnvolle Zahnbehandlungen unternehmen zu können.

Schließlich sind die Kinder wieder dran. „Wir haben in unserer Praxis eine ständige Galerie mit den Bildern unserer jungen Patienten. Hier zeigen wir ein paar beim Malen“, sagt Dr. David Tilch. Denn es gilt: Vor der Behandlung steht der künstlerische Ausdruck.