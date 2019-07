„Amandus“ schaffte es im ersten Anlauf

„Der Erfolg einer Senioreneinrichtung wird immer zu messen sein an der Kundenzufriedenheit“, sagt Anne Troester als Einrichtungsleiterin des Elisabeth-Tombrock-Hauses, „und unsere Kunden sind die Bewohnerinnen und Bewohner, also die Menschen die sich unserer Betreuung und Hilfe in Tagespflege, Kurzzeitpflege und vollstationärer Pflege anvertrauen.“ Die positive Stellenbesetzung mit Fachkräften, die Anzahl der Initiativbewerbungen sowie die Warteliste von interessierten Kunden seien weitere Zeichen für eine positive Wahrnehmung und Weiterentwicklung des Elisabeth-Tombrock-Hauses.

Um diesem Vertrauen, auch der Angehörigen der Bewohner, gerecht zu werden, sei es in dem Seniorenheim an der Kapellenstraße selbstverständlich, sich an den Anforderungen der Qualitätsmanagement-Norm ISO 9001 zu messen. Diese ist die national und international am weitesten verbreitete Norm im Qualitätsmanagement.

Das Zertifikat, das durch den TÜV Süd im Jahr 2007 erstmals erteilt wurde, ist nicht als dauerhafter Freifahrtschein zu verstehen, sondern hat jeweils eine Gültigkeitsdauer von drei Jahren.

Die ISO 9001 verlangt ausdrücklich eine kontinuierliche Verbesserung des Qualitätsmanagements. So finden auch jährliche Überwachungsaudits bis zur Rezertifizierung nach drei Jahren statt.

In diesen Tagen stellte sich das QM-Team des Elisabeth-Tombrock-Hauses mit Olga Seider als Beauftragte für das Qualitätsmanagement an der Spitze im Rahmen des Audits der ganztägigen kritischen Betrachtung des TÜV Süd.

„Wir freuen uns, dass wir das erfolgreich absolviert haben, denn wir haben damit erneut einen weltweit anerkannten Standard für unser Haus dokumentiert, der Anforderungen an ein wirksames Qualitätsmanagement definiert“, ist die einhellige Meinung des QM-Teams. Der besondere Höhepunkt des Prüfungstags war es jedoch, dass die Tagespflege „Amandus“, die erst im Mai an den Start ging, gleichfalls im ersten Anlauf ihre Zertifizierung erhielt.