Das närrische Fußballturnier der KG Neustadt wird am Freitagabend durch den amtieren Stadtprinzen Uwe I. und den neuen BAS-Boss Andreas Lerley eröffnet. Um 18 Uhr ist Empfang der Gäste und schon um 19 Uhr wird‘s sportlich mit den ersten Matches.

Am Samstag geht es um 9 Uhr los. Zehn Mannschaften kämpfen in zwei Gruppen, die am Samstagmorgen ausgelost werden. Am Sonntag geht es um wieder um 9 Uhr weiter.

Die Verantwortlichen der Karnevalsgesellschaft Neustadt hoffen auf ein faires und sauberes Turnier. Für Speisen und Getränke ist bestens gesorgt. Zudem gibt es eine große Kindertombola mit schönen Preisen.