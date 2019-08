Einen empörenden Anblick bot am Anfang der Woche der Schulgarten der Regenbogenschule . „Als ich kam, um den Garten zu versorgen, sah ich, was hier am Wochenende passiert war“, berichtet Hausmeister Ralf Steinbach. Vandalen waren über den Schulzaun geklettert und hatten auf dem Gelände gewütet.

Gartentische wurden zertrümmert und viele Feldfrüchte wie Kürbisse zu Zucchini zum Weitwurf missbraucht. „Zwar hält sich der finanzielle Schaden im Rahmen, doch für unsere Schüler ist das besonders traurig. Sie haben mit Hausmeister, Lehrern und untereinander extra eine Ferienversorgung des Gartens in Eigenregie organisiert“, betont Schulleiterin Nicola Haas .

Sie erinnert daran, was dieser Garten für ihre Schüler bedeutet. „Wir hatten mit den regelmäßigen Besuchen des Emshofs in Telgte hervorragende Erfahrungen gemacht“, berichtet die Pädagogin. Da konnten die Schüler Erfahrungen in der Landwirtschaft sammeln, den Umgang mit und Verantwortung für Tiere üben und ernten, was sie angepflanzt hatten.

Als die Besuche dort die finanziellen Möglichkeiten überstiegen, kam die Idee, die Landwirtschaft an die Schule zu holen. Also wurde im vergangenen Herbst der Garten angelegt. „Nun richten sich ja leider Reifezeiten nicht nach dem Ferienkalender, doch dafür hatten die Schüler vorgesorgt“, erklärt Nicola Haas. Das Projekt des „Schulbauernhofs“ habe so großen Erfolg gehabt, dass Jugendliche wieder in die Ursprungsklasse zurück und dort ihren Weg fortsetzen konnten. Dieses Projektziel sieht die Schulchefin nun gefährdet.

Dabei sei doch geplant, den Schulgarten um einen Hühnerstall zu erweitern. Darum bittet die Pädagogin auch alle Nachbarn und Anwohner der Regenbogenschule um erhöhte Aufmerksamkeit.