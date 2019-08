Auffahrunfall auf der B 58: Zwei Autofahrerinnen wurden bei dem Unfall am Sonntag gegen 11.45 Uhr verletzt. Laut ersten Ermittlungen von Polizei und Feuerwehr hatte die Fahrerin eines Audi einen VW Golf übersehen, der aus Richtung Ahlen kommend in eine Hofeinfahrt abbiegen wollte. Die Audifahrerin fuhr auf. Durch die Wucht wurde der Golf in den Straßengraben geschoben, der Audi kam etwa 200 Meter weiter auf der B 58 zum Stehen.

Der Audi war mit voller Wucht aufgefahren. Foto: Sabine Tegeler

Die beiden beteiligten Fahrzeugführer wurden vom Rettungsdienst in die Krankenhäuser in Ahlen und Heessen transportiert. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe ab und unterstützte den Rettungsdienst. Im Einsatz waren das hauptamtliche Hilfeleistungslöschfahrzeug, ein Notarzt und ein Rettungswagen aus Ahlen, sowie ein weiterer Rettungswagen aus Drensteinfurt.

Der Einsatz dauerte etwa eine Stunde, in der die Bundesstraße in beide Richtungen gesperrt blieb. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden.