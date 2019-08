Zwei verletzte Radfahrer forderte ein Unfall am Sonntag auf dem Werseradweg in Höhe der Bankamp­straße. Es besteht der Verdacht, dass einer der beiden unter Alkohol stand – ein 40-jähriger Ahlener, der gegen 15 Uhr Radweg von Dolberg in Richtung Ahlen befuhr.

Laut Mitteilung der Polizei überholte er etwa 100 Meter vor der Bankampstraße eine Gruppe von weiteren Radfahrern. Hierbei kollidierte er mit einem entgegenkommenden 57-jährigen Radfahrer. Der 40-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Ein angeforderter Rettungshubschrauber landete zwar an der Unfallstelle, wurde für den Krankentransport aber nicht eingesetzt. Der ebenfalls aus Ahlen stammende 57-jährige Radfahrer erlitt nur leichte Verletzungen.

Im Verlauf der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der 40-Jährige alkoholisiert war. Die Polizeibeamten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 150 Euro.