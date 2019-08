Ahlen -

Auf freie Plätze im „Buch-Checker“-Programm des Sommerleseclubs weist die Stadtbücherei hin. Im vergangenen Jahr haben Kinder und Jugendliche aus dem Sommerleseclub (SLC) zum ersten Mal in eigener Regie neue Medien für die Stadtbücherei angeschafft. Weil die Aktion so gut ankam, wird sie in diesem Jahr wiederholt. Junge Leserinnen und Leser entscheiden, was in die Büchereiregale kommt.