Die von der Firma „Sanitrans“ auf den Weg gebrachte Klage gegen VW (wir berichteten) kommt nun vors Landgericht Münster . Am Donnerstag, 8. August, um 9.30 Uhr wird der Fall in Saal A 116 verhandelt. „Sanitrans“ macht Krankenfahrten in Ahlen, Beckum, Drensteinfurt, Sendenhorst und Hamm. Spezialisiert hat sich das Unternehmen dabei auf Fahrten von liegenden Patienten und Menschen, die in einem Tragestuhl sitzend befördert werden können. Das setzt große Investitionen voraus, denn die Fahrzeuge müssen dafür aufwendig aus- und umgebaut werden. Eine doppelte Investition für Inhaber Adrian Blaschke, der sich aufgrund einer vermeintlichen Fehlinvestition von VW betrogen fühlt. Selbst der Bundesgerichtshof (BGH) bezeichnet vom Abgas-Dieselskandal betroffene Fahrzeuge als „Mängelware“.