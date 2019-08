Seit fast 25 Jahren beliefert die Markmann GmbH von ihrem Standort in Vorhelm aus Hotels, Innenausbauer, Objekteinrichter, Möbelhändler und Privatleute mit Boxspringbetten. Bürgermeister Dr. Alexander Berger und WFG-Geschäftsführer Jörg Hakenesch statteten dem Unternehmen an der Alten Ladestraße nun einen Besuch ab.

„Wer im Kempinski ,Le Mirador‘ am Genfer See aus dem Bett steigt und über das Alpenpanorama blickt, kann sich zum einen sicher sein, gut geschlafen zu haben. Zum anderen kann er sich darauf verlassen, in einem ,Original Boxspring made in Ahlen‘ genächtigt zu haben“, sagt Dr. Frank Markmann. Der geschäftsführende Gesellschafter führt mit seinem Vater Horst Markmann den Familienbetrieb.

Rund 50 Modellausführungen für jeden erdenklichen Schlafkomfort und für jedes Preisniveau sind in der Werksausstellung an der Alten Ladestraße zu besichtigen. Daneben konnten Berger und Hakenesch sich auch von der Produktion der Boxspringbetten überzeugen.

14 Mitarbeiter sorgen dafür, dass das Boxspring-Unterteil und die Matratze optimalen Schlafkomfort garantieren. In Handarbeit werden in Vorhelm der Massivholz-Korpus, Bezüge und Matratzen gefertigt, welche im Anschluss individuell miteinander konfektioniert werden.

„Durch die Kombination der richtigen Unterfederung mit der individuellen Matratze sorgen wir dafür, dass die Schlafunterlage dem individuellen Körperbau und Schlaftypus entspricht“, sagt Horst Markmann. Durch eine große Auswahl an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten lassen sich alle erdenklichen Kundenwünsche realisieren. Bürgermeister Dr. Alexander Berger zeigte sich beeindruckt: „Wir haben in Ahlen viele handwerkliche Spitzenunternehmen. Gerade unsere kleinen- und mittelständischen Betriebe zeichnen sich durch ihre ganz individuellen Alleinstellungsmerkmale aus. So freut es mich umso mehr die Gewissheit zu haben, in einem Boxspringbett aus Ahlen zu nächtigen, wenn man zum Beispiel in Genf, Graz oder Lübeck aufwacht.“