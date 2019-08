Straßenbau in Teilen mit Blick aufs Ganze

Die Kanal- und Straßenbauarbeiten im Musikerviertel sind seit 24. Juni in vollem Gange. Bei einer Zwischenbilanz am Mittwochmorgen in der Beethoven­straße zeigten sich die Verantwortlichen der Stadt Ahlen zufrieden mit dem Fortschritt.

„Das ist flächenmäßig die aktuell größte Straßenbaumaßnahme, die wir haben“, wies Baudezernent Andreas Mentz auf den Umfang hin. Das Musikerviertel habe sich dafür angeboten, ein ganzheitliches Konzept zu fahren. Nicht mehr einzelne Straßen hat die Stadt bei der Sanierung im Blick, sondern ganze Quartiere. So sind mit der Beethovenstraße, der Mozartstraße und der Schumannstraße, deren Bauabschnitte nacheinander in Angriff genommen werden, drei Straßen betroffen. Die Asphaltierungen werden in jedem Abschnitt zusammenhängend durchgeführt. Der Abschluss der Gesamtmaßnahme ist für den 30. April vorgesehen.

Andreas Mentz zeigte sich mit dem bisherigen Ablauf zufrieden: „Wir sind technisch und zeitmäßig gut unterwegs.“ Auch die Kommunikation mit den Anwohnern laufe sehr gut, ihre intensive Beteiligung im Vorfeld habe sich dabei bewährt. Wobei Andreas Krause, Straßenbauleiter bei den Umweltbetrieben, einen Dank an die Anlieger aussprach: „Die meisten Anwohner sind sehr verständnisvoll.“ Er selbst sei bestrebt, dafür zu sorgen, dass die Bürger immer bestmöglichen Zugang zu ihren Häusern haben.

Bereits fertiggestellt ist der Straßenbau in dem Teilstück Beethovenstraße zwischen Wienkamp- und Richard-Wagner-Straße, das nun noch asphaltiert werden muss. Momentan laufen die Arbeiten zwischen Richard-Wagner-Straße und Mozart­straße, anschließend erfolgt der Abschnitt bis zur Schumannstraße. Ist dieser abgeschlossen, erfolgt die Asphaltierung der Beethoven­straße, die bis zum 30. September wieder freigegeben sein soll.

Mit den Kanalbauarbeiten in der Schumannstraße soll am 12. September begonnen werden. Inklusive Straßenbau werden dort die Maßnahmen bis zum 30. November dauern. Vom 21. Oktober an wird die Mozartstraße mit ihrem Teilstück von Beethovenstraße bis Robert-Koch-Straße in Angriff genommen, was am 31. Januar 2020 abgeschlossen sein soll. Das zweite Teilstück von der Robert-Koch- bis zur Richard-Wagner-Straße wird zwischen 2. Dezember und 30. April saniert. Die Verwaltung hat für die Zeitplanung angemessene Wetterbedingungen als Grundlage genommen.

Die Straßenbaukosten für alle drei Straßen liegen bei einer Million Euro, die Beleuchtungskosten für die drei Straßen bei 50 000 Euro.