Die Kokerei ist wieder da. Die Anlage, die vor 30 Jahren gelöscht und abgebaut wurde, hatte zuvor der Ahlener Gymnasiallehrer und Künstler Paul-Heinz Briest in Öl festgehalten. „Das Bild hing jahrzehntelang in der Sparkasse an der Moltkestraße“, berichtet Rosemarie Briest, Witwe des Malers und selber engagierte Künstlerin, am Mittwoch.

Doch plötzlich, nach dem Umbau der Sparkasse, sei es nicht mehr gesehen worden. „Leider bin ich mit über 90 etwas zu alt für langfristige Recherchen. Das überlass ich lieber jüngeren“, schmunzelt die Künstlerin. Deshalb brachte sie ein Foto des verschollenen Bildes zur Ausstellung „Vergangen. Verschwunden. Verloren?“ im Kunstkeller von Mechthild und Dieter Massin im Mai diesen Jahres mit. Das war für den Heimatforscher Dieter Massin die richtige Aufgabe. „Dabei leichter als erwartet“, berichtet der pensionierte Lehrer. Denn tatsächlich sei nach ein paar Telefonaten mit der Hauptverwaltung der Sparkasse der Verbleib des Bildes klar gewesen. „Ich hatte so eine tolle Unterstützung durch die Mitarbeiter der Sparkasse, dass es recht schnell ging“, lobt Dieter Massin. Das Bild war im Magazin der Bank in Münster eingelagert. Von Seiten des Geldinstituts gab es keinen Grund, es nicht in seine Heimat Ahlen zurückzuschicken.

„Wir freuen uns, es wieder hier zu haben. Allerdings ist noch nicht klar, wo es aufgehängt wird“, überlegt Sparkassenmitarbeiterin Theresa Brockschnieder. Ihr Kollege Dieter Stößel ist fasziniert: „Als Kind wohnte ich nahe an der Kokerei. Das sah tatsächlich genauso aus wie Paul-Heinz Briest es dargestellt hat.“

Der 1985 verstorbene Ahlener Künstler hatte sich mit Arbeiten im öffentlichen Raum einen Namen gemacht, wie Rosi Briest erinnert: Er schuf ein Wandbild im Juk-Haus im Burbecksort und in der Sparkasse ein wohl nicht erhaltenes Buntglasfenster zusammen mit Glaser Heinz Brockmann.