In der Nacht zu Mittwoch brach ein bislang Unbekannter in einen Lebensmittelmarkt auf der Straße Am Röteringshof ein. Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang zu dem Geschäft. Danach begab er sich in die Spirituosenabteilung und stahl hier einige Flaschen Wodka. Mit seiner Beute flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizeiwache am Südberg unter Telefon 96 50 oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.