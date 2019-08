Fabian Recker heißt der neue Präsident von Ahlens ältester Karnevalsgesellschaft „Pütt-Pott-Ploug“ (PPP). Im Verlauf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am Freitagabend in der Gaststätte Geisthövel wurde der erst 24-jährige Berufssoldat ohne Gegenstimme für ein Jahr in dieses wichtige Amt gewählt.