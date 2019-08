Jung und Alt in Bewegung

Ahlen -

Zum ersten Mal zieht die „AOK-Family-Fun-Tour“ durch Nordrhein-Westfalen und legte dabei am Samstag auch auf dem Marienplatz eine Zwischenstation ein. Mit elf Spiel- und Sportstationen brachte sie Jung und Alt in Bewegung. Da die Veranstaltung in Kooperation der Krankenkasse AOK Nordwest und Schalke 04 stattfand, waren auch deren Maskottchen „Drachenkind Jolinchen“ und „Erwin“ vom Fußballbundesligisten mit dabei.