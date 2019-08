Seit Montag dieser Woche ist das Gemeindezentrum St. Ludgeri für 23 Frauen und zwei Männer ein Urlaubsdomizil, das sie morgens selbstständig ansteuern und erst nach dem Anschlussgebet um 17 Uhr wieder verlassen. Dazwischen liegen sechs Stunden mit einem reichhaltigen Stundenplan. Nach dem gemeinsamen Frühstück steht eine gymnastische Aktivierung mit Bettina Neuhaus an. Danach ist Kurzweil mit Dönekes von Ilse Blomberg, Basteln oder Singen angesagt.

Pfarrer Martin Frost , der das Vorhaben vor vier Jahren gemeinsam mit der katholischen Nachbargemeinde aus der Taufe gehoben hat, staunte nicht schlecht, wie viele Lieder die „Urlauber“ aus Mexiko noch draufhaben. Und weil die Katholiken am 15. August Mariä Himmelfahrt feiern, lernten die Protestanten gleich einige Marienlieder.

Nach Mittagessen und Mittagsruhe in Liegestühlen in der Kirche geht es zum Kaffeetrinken. Danach ist noch einmal Kurzweil angesagt. Passend zum Motto „Feuer“ am Donnerstag – begonnen hatte die Urlaubswoche mit dem Element „Erde“, gefolgt von „Wasser“ und „Luft“ – stand am Nachmittag ein Ausflug zur Feuerwehr auf dem Programm. Mit einem ökumenischen Gottesdienst endet am heutigen Freitag die Auszeit.

„Unsere Teilnehmer sind zwischen 65 und 92 Jahre alt und kommen ausschließlich aus dem hiesigen Stadtteil“, unterstreicht Sabine Holzkamp von der Caritas. Zum Gelingen tragen viele bei: der Förderverein Diakonie, das Stadtteilbüro Ahlen-Süd, die Bäckereien Zimmermeier, Niehaves, Dördelmann und das St.-Franziskus-Hospital sowie die Blumenhandlung de Kunder und 15 Ehrenamtliche aus beiden Kirchen.