Bewegungs- und Spielzone statt Schulhof

Julia Beier staunt, was sich in nur vier Wochen alles verändern kann. Selten hat sich die Leiterin der Paul-Gerhardt-Schule so auf das Ende der Sommerferien gefreut wie in diesem Jahr. „Ich glaube, wir müssen demnächst die Pausen verlängern“, konstatiert sie beim Blick auf den umgestalteten Platz zwischen Turnhalle und Schulgebäuden.

„Das hier ist kein Schulhof mehr“, bringt es Stadtbaurat Andreas Mentz am Freitag beim Ortstermin auf den Punkt und lobt die Geschwindigkeit, mit der diese Änderungen durch acht beteiligte Firmen vollzogen worden sind. „Das ist jetzt vielmehr eine Bewegungs- und Spielzone.“ Dies passe genau zum modernen Konzept, das Schüler nach langem Sitzen zum Austoben auffordert. Besonders froh ist Mentz über den Wegfall des Lehrerparkplatzes am Eingangsbereich. „Wir trennen den Aufenthaltsbereich der Kinder damit ganz klar vom Parkgeschehen.“ Denn durch den intensiven Hol- und Bringverkehr, der sich nie ganz vermeiden lasse, habe es in Vergangenheit auch die eine oder andere Gefahrensituation gegeben. „Da geht es eben oft hektisch zu und Sicherheitsaspekte, die auch Eltern sonst sehr wichtig sind, werden mitunter ausgeblendet.“

Ein neuer Lehrerparkplatz schafft da mehr Freiraum für alle Seiten. „Daran müssen sich viele erst gewöhnen“, mutmaßt Andreas Mentz. Julia Beier lacht: „Ich nicht, denn ich komme meist mit dem Fahrrad.“ Für die neue Parkfläche wurde eine Wiese neben Sporthalle und Bolzplatz – er wird nach den Ferien ebenfalls noch aufgearbeitet – „geopfert“. Dafür, betont Grünflächenchef Jörg Pieconkowski, gebe es eine Aufforstung durch neuen Baumbestand am Schulhaus.

„Ich bin glücklich über das Gesamtkonzept“, schiebt Beier hinterher. „Seit unserem Umzug sind uns immer wieder Konflikte aufgefallen, die in den Pausen entstehen“, erklärt sie. „Wir sind überzeugt davon, dass dieser Umstand auch darin begründet war, dass einfach kein Spielgerät mehr auf dem Schulhof zu finden war.“ Die Schulgemeinschaft habe zusammen mit den Schülern lange überlegt und Vorschläge gemacht, was verbessert werden könne. In Zukunft seien die Kinder nicht mehr sich selbst und einer grauen Asphaltfläche überlassen, sondern können wählen, ob sie auf den nagelneuen Rutschen, im Sand, in der Kletterzone sowie auf Schaukel, Wippe oder Bolzplatz kleine Abenteuer erleben. Da bleibe keine Zeit mehr für Streit, ist die Schulleiterin überzeugt.

Bürgermeister Dr. Alexander Berger freut sich nicht weniger über die Aufwertung des gesamten Grundschulareals, die der Stadt über eine halbe Million Euro wert ist. „Ich bin mir sicher, dass die Kinder sehr viel Freude daran haben werden“, sagt er. Wer sich noch an die vielen Stufen im Eingangsbereich und im Übergang vom Neu- zum Altbau erinnere, könne kaum glauben, dass es möglich war, die Zugänge komplett barrierefrei zu gestalten. Dies geschah nun durch Anhebung des Bodenniveaus sowohl im Außen- als auch im Innenbereich. „Wir haben ein Kind, das etwas eingeschränkt in der Bewegungsfähigkeit ist und einen Laufwagen benutzt“, so Julia Beier. Für ihn, aber auch andere Schüler mit Behinderungen werde der Zugang nun „spielend einfach“.

Im Jahr 1955 als Gottfriedschule eröffnet und später als Harkortschule weitergeführt, hat das Gebäude viele Veränderungen durchlebt. 1956 folgte der Bau der Sporthalle, 1976 ein weiterer Anbau und die Umbenennung in Johanna-Rose-Schule. Vor zwei Jahren zog dann die Paul-Gerhardt-Schule in die freigewordenen Räume ein.

