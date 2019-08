Das Ziel: CO²-neutral arbeiten

Ahlen hat noch nicht wie Münster oder Hamm den Klimanotstand ausgerufen. Aber rein praktisch macht sich die Stadt schon auf den Weg, ihr Scherflein zum Klimaschutz beizutragen: Die Sonne ist‘s nämlich, die den neuen Baubetriebshof energetisch versorgt. Und eine Holzhackschnitzelanlage macht das Wasser warm. „Zu 100 Prozent autark und CO-neutral arbeiten – das ist das Ziel“, sagt am Donnerstag Stadtbaurat Andreas Mentz , der gemeinsam mit Bürgermeister Dr. Alexander Berger und dem städtischen Klimaschutz-Beauftragten Frank Buntrock zum Baustellenrundgang eingeladen hat. Mit dabei auch Bauleiter Holger Hoppe vom ausführenden Büro S3 Sasse und Sasse.

Das Verwaltungsgebäude Foto: Sabine Tegeler

Anlass ist die Installation der Photovoltaikanlage auf dem Dach der Fahrzeughalle. 350 Module ergeben eine Fläche von etwa 600 Quadratmetern, über die rund 90 000 Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugt werden, lässt Frank Buntrock Zahlen sprechen: „Circa 70 000 Kilowattstunden verbrauchen wir davon selbst.“ 130 000 Euro kostet die Anlage, in acht bis neun Jahren habe sie sich amortisiert. Die Stadtwerke sorgten noch für den Mittelspannungsanschluss und Ende August werde der Zähler angebracht. Dann wird aus Sonnenlicht Strom – schon bevor der Bauhof in Betrieb ist.

Es soll, so Bürgermeister Berger, im Frühjahr so weit sein. Zeitplan und Kosten bewegten sich im prognostizierten Rahmen, schiebt Stadtbaurat Mentz hinterher, Ende des ersten Quartals 2020 könne die Inbetriebnahme erfolgen.

Wie es dann innen und außen aussieht, zeigen die Bauherren beim Rundgang, der zunächst ins Verwaltungsgebäude führt.

Moderne Bürowelten

Unten wird gerade die Aufzugsanlage eingebaut, Andreas Mentz lässt vor dem inneren Auge den Eingangsbereich entstehen: „Hier eine vollautomatische Schiebetür, dann direkt hier der Empfang mit einem Tresen und Blick auf die Zufahrt“, ist der Stadtbaurat sichtlich begeistert vom Projekt. Vorbei an den Büros der einzelnen Einsatzleiter („Es ist schon klar, wer in welchem Büro sitzt“) geht es durch Wasch- und Duschräume für Herren und Damen, durch Sozial- und Besprechungsraum bis zur „Stiefelwaschanlage“.

Ein Stockwerk darüber hat man eines der Büros schon mal probehalber eingerichtet – mit einem Holzrahmen als Schreibtisch. Und auch hier liegt es Stadtbaurat und Bürgermeister am Herzen, die Funktionalität zu verdeutlichen: „Ein Musterbüro“, sagt Mentz, eines, das auch Vorbild für die Büros in einem neu gebauten Rathaus sein könnte. 24,5 Quadratmeter, lichtdurchflutet, Platz für zwei Mitarbeiter, aber auch mal für drei, wenn beispielsweise ein Praktikant da ist. Denn die Möblierung kann flexibel gestellt werden. Schmale Glasscheiben neben den Bürotüren machen „visuelle Kommunikation“ mit den Kollegen vor der Tür möglich. „Das sind die Elemente der modernen Bürowelten“, sagt Mentz.

Blick aufs Pförtnerhäuschen am Wertstoffhof. Foto: Sabine Tegeler

Dazu gehöre auch, dass sich die Räume um einen „informellen Besprechungsbereich“ gruppieren. Heißt: Die Teeküche bietet Stehmöglichkeiten zum kurzen Austausch zwischendurch.

Im zweiten Stock findet sich ein Sitzungsraum, hier kann in Zukunft beispielsweise der Betriebsausschuss tagen. Von hier aus reicht der Blick über die Werkstatthalle hinweg bis zu den Lagern. Am Ende des Geländes wird noch das Salzsilo entstehen, das mit 18 Metern höchste Gebäude auf dem ganzen Platz.

14 Meter hoch ist das Verwaltungsgebäude nach der Aufstockung um ein viertes Geschoss. In dem wird das städtische Gebäudemanagement sein Zuhause finden.

Die Werkstatthalle beherbergt alle am Bauhof angesiedelten Handwerke – Schlosserei, Malerei, Schilderwerkstatt, Fahrzeugwartung. In der Waschhalle werden „Gummistiefel-feste“ Fliesen verwendet.

Taghelle Hallen

Werkstatt- und auch Fahrzeughalle, so Andreas Mentz, seien durch die Wahl der Tore „immer taghell“. Zudem, so der Stadtbaurat, „ ist der ganze Standort so vorbereitet, dass auch elektrisch betriebene Großfahrzeuge genutzt werden können“. Die gebe es noch nicht, aber wenn der Markt sie bringe, könne die Stadt zugreifen.

Worauf nicht mehr gewartet werden muss, ist die klimafreundliche Holzhackschnitzelheizanlage, die Begeisterung bei Alexander Berger hervorruft. Mit gehäckseltem Holz, das im Stadtgebiet so anfällt, wird hier das Wasser erwärmt.

Die letzten Meter des Rundgangs gelten dem Teil des Geländes, auf dem sich die Ahlener wohl am häufigsten tummeln werden: dem Wertstoffhof. Hier soll in Zukunft alles reibungsloser und ohne lange Warteschlangen laufen. „Das wird ein Wertstoff-Drive Inn“, verspricht Andreas Mentz schnellere Anlieferung von Abfällen, Grünschnitt, Sondermüll.

Mentz ist es auch, der abschließend noch eines gewürdigt wissen will: „Hier arbeiten so viele Menschen mit so vielen Maschinen. Und es ist bislang zu keinen nennenswerten Unfällen gekommen.“