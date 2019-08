20 Genusspunkte über die Stadt verteilt

Das Weinfest wächst. Waren es im vergangenen Jahr noch 15 Einzelhändler, die sich an der Aktion der Werbegemeinschaft beteiligten, sind es zur vierten Auflage in diesem Herbst bereits über 20. Sie haben den Freitag, 6. September, unter das Motto „Bummeln und genießen“ gestellt. An diesem Tag haben die teilnehmenden Geschäfte bis 20 Uhr geöffnet. Und sie alle schenken ihren Kunden kostenfrei ein Glas Wein ein. Die einzige Bedingung: Die Verbraucher müssen mit dem Aktionsglas ins Geschäft kommen.

Das ist ab heute in den teilnehmenden Läden erhältlich und kostet fünf Euro. Wer kurzentschlossen das Glas mit dem weißen Schriftzug und der Silhouette der Stadt erstehen möchte, ist am Marienplatz richtig. Dort stellen die Veranstalter am 6. September zwei Doppeldecker-Busse auf, an denen ab 16 Uhr die restlichen Weingläser – 500 Stück wurden geordert – verkauft werden. Der Weinausschank startet ab 18 Uhr.

„ Wir hoffen, sehr viele Besucher nach Ahlen ziehen zu können. " Sylvia Sommer

So wird der Marienplatz direkt zu einem von 20 Genusspunkten in der Stadt. Die übrigen 19 finden sich in den teilnehmenden Geschäften, in denen natürlich auch nach Herzenslust gebummelt werden kann. Ein Shoppingtrip mit Weinbegleitung steht also auf dem Programm. Während die Einzelhändler jedoch nur bis Ladenschluss um 20 Uhr ausschenken, kann das Glas am Marienplatz bis 22 Uhr gefüllt werden. An jedem Genusspunkt ist die erste Füllung kostenfrei, jede weitere kostet zwei Euro. Zur Auswahl stehen ein Rotwein, ein Weißwein und ein Rosé vom Weingut Thorsten Krieger. Zudem gibt es am Marienplatz Häppchen und etwas Hintergrundmusik. So kann der abendliche Einkaufsbummel stimmungsvoll ausklingen. „Wir hoffen, sehr viele Besucher nach Ahlen ziehen zu können“, sagt Sylvia Sommer .

Die teilnehmenden Geschäfte sind Schreibwaren Sommer, Feel-Fit, Raiffeisen-Markt, Kühling Omnibus, Malerbetrieb Pörtzel (alle am Marienplatz vertreten), La Casa, Goldschmiede Gold Fischer, Jack&Jones, Mode Lieftüchter, Bella Casa, Porzellanhaus Josef Ostermann, Kind Hörgeräte, FMB-Studios Gottschling, Uhren Herweg, Miss Ney, Cantus, electro­plus Dinkelmann, Leder Deiters, Kreher Hörsysteme, New York Nails, Betten Gahrmann, Rund um Chic, Schuhhaus Mönch, Gourmet-Lädchen (jeweils in den eigenen Geschäften vertreten).