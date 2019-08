Es ist unumstritten, dass Begegnungen zwischen Jung und Alt eine enorme Bereicherung für beide Seiten sind. Sie fördern das gegenseitige Verständnis, stärken das Selbstbewusstsein von Kindern und Jugendlichen und steigern die Lebensfreude der Senioren. Jung und Alt geben sich neue Impulse und lernen voneinander. Trotzdem werden die Berührungspunkte zwischen den Generationen weniger. Hier möchten die Organisatoren der Sinn-Konferenz, sowohl aus Sicht der Seniorinnen und Senioren sowie der Jugendförderung ansetzen. Das „Miteinander der Generationen“ soll auch eine besondere Rolle innerhalb der Ahlener Präventionskette einnehmen.

„Egal ob Sie bereits im Sinn-Netzwerk engagiert sind oder sich mit dem Gedanken tragen, erstmalig ehrenamtlich aktiv zu werden – bei der Konferenz sind altersunabhängig, alle herzlich eingeladen.“ Das bekräftigen Ulla Woltering, Leiterin des Fachbereichs Jugend, Soziales und Integration der Stadt Ahlen, und Markus Beckmann aus dem Team der Jugendförderung.

Ehrenamtsbörse und Alterssimulator

Anregendes, Informatives und auch Kurzweiliges, das Programm der Sinn-Konferenz hat viel zu bieten. Vertreterinnen und Vertreter verschiedenster Ahlener Organisationen berichten über die Vielfalt der Ahlener Projekte und die damit verbundenen Möglichkeiten, sich daran zu beteiligen. An den Ständen – vor und nach dem offiziellen Programm – sind alle Interessierten eingeladen, sich im Rahmen der 2. Ehrenamtsbörse im persönlichen Gespräch mit den Aktiven auszutauschen. Genauso wird auch über den Tellerrand geguckt. Gäste aus Arnsberg erzählen von ihrem vorbildlichen Projekt „JuleA – Jung lehrt Alt“. Hier bieten Schülerinnen und Schüler regelmäßige Kurse im Umgang mit dem PC, dem Smartphone oder dem Tablet sowie Urlaubs-Englisch für die ältere Generation an.

„Ein besonderer Clou ist sicherlich die Möglichkeit zum Ausprobieren eines Alters-Simulations-Anzuges. Mit ihm kann man sich in Sekunden viele Jahre ,anziehen‘ und konkret spüren, wie sich das Altern anfühlt“, empfiehlt Cristina Loi von der Leitstelle „Älter werden in Ahlen“. In den Pausen stehen Musiker von „Rock am Schacht“ und dem JuK-Haus sowie der Singkreis „2500 Lebensjahre“ gemeinsam auf der Bühne.

Der Eintritt sowie das gastronomische Angebot sind kostenlos. Auf Anfrage wird ein Fahrdienst angeboten. Weitere Informationen und Anmeldungen bei der Leitstelle „Älter werden in Ahlen“ unter Telefon 59-743 und -467 oder der Mailadresse seniorenarbeit@stadt.ahlen.de. | www.senioren-ahlen.de