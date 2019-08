Die Baufortschritte der vergangenen vier Wochen lassen keinen Zweifel: „Im Dezember sollten wir dicht sein“, sagt Patrick Sontag , Kaufland-Immobilienentwickler Region West. Heißt: Mit Dach startklar für den Innenausbau.

Auf dem über 20 000 Quadratmeter großen Areal im Gewerbegebiet Kleiwellenfeld markieren in dieser Woche Säulen den Grundriss des neuen Großmarktes, der seine Neueröffnung nun auch auf Transparenten rund ums Baufeld für den Sommer 2020 ankündigt. Alles, was für den Rohbau gebraucht wird, wartet in Siegen betongegossen auf den Transport nach Ahlen. Den Säulen folgen jetzt auch die ersten Wandelemente. Das Schwerste bringt 15 Tonnen Einzelgewicht auf die Waage, das Doppelte die Abfangbinder, die in der nächsten Woche passgenau erwartet werden.

Maßarbeit: die Montage der vorgefertigten Betonplatten. Foto: Ulrich Gösmann

„In drei Wochen“, so Sontag im Redaktionsgespräch, „haben wir alles stehen.“ Was auch für den separaten Getränkemarkt gilt, der an seine ursprüngliche Stelle zurückkehrt. Parallel wird die bisweilen nach hinten abschüssige Fläche mit Aufschüttungen auf eine einheitliche Höhe gebracht. Bis zur Eröffnung erfährt der Parkplatz einen neuen, zeitgemäßen Zuschnitt.

Kaufland investiert – wie berichtet – einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag in sein Mietobjekt.