Das Duo bot eine Mischung aus Soul, Folk und Pop mit westafrikanischen Einflüssen. Mariamas Großvater stammte aus Guinea. Ende nächsten Monats erscheint ihr Album „Love, Sweat And Tears“, wie die Musikerin berichtete, die ursprünglich aus Sierra Leone stammt.

Ihr Auftritt begann mit traurigen Liedern, oder wie sie sagte, mit Tränen. Die ausdrucksstarke und harmonische Stimme von Mariama kam hier voll zur Geltung und sorgte immer wieder für starken Beifall. Aber es gab nicht nur Lieder für Tränen. „Chance Of The Seasons“ handelt vom Wechsel der Jahreszeiten, denn, wie Mariama sagte: „Da wir nicht immer Sommer haben.“

Aber auch bei ihren mehr rhythmischen Liedern brillierte die Musikerin. So ergänzte sie bereits verschiedene Bands in Deutschland bis hin zum Rap. Ihre Zusammenarbeit gilt ebenfalls für bekannte Musikern aus Westafrika. Diese Vielseitigkeit war auch am Samstagabend zu spüren. So war die laue Spätsommernacht ein echtes Erlebnis. Auf ein Wiedersehen mit Mariama kann man sich jetzt schon freuen.