Mike Krause erster Kaiser beim Nachwuchsschießen

Die zweite Auflage des Schützenfestes der Schützengemeinschaft Ahlen nach der Fusion der zwei Vorgängervereine „Hoher Norden“ und „Bürgerschützenverein Süden“ im Jahr 2017 knüpfte an den Erfolg des Vorjahres an: Am Freitag starteten die Aktiven mit dem Antreten der Kompanien am Autohaus Ostendorf. Nach einem kurzen Marsch über die Dolberger Straße ging der Zug am Platz der Städtepartnerschaften in Formation. Dort wurde die Schützenfahne gehisst und die Fahnen an neue Offiziere übergeben. Henk Koß, Ralf Swonke , Rolf Brinkmann, Uwe Golnisch und Heinz Strothmann traten ab und wurden mit Orden geehrt.

Vereinsseelsorger Dominik Fischer sprach zur Belustigung der Schützengemeinschaft einen kurzen Segen: „Lieber Gott, segne dieses Bier, das wir hier trinken voller Gier. Da guter Segen doppelt hält, hab ich mir gleich zwei bestellt“. Der Segen sollte dabei für zahlreiche Schützenbrüder und Gäste der Leitfaden des Abends sein. Insbesondere die Avantgarde sowie die starken Abordnungen des Jungschützenkorps des Bürgerschützenvereines sowie der Jungschützen des „Gemütlichen Westens“ nahmen den Spruch angesichts von 200 Litern Freibier wörtlich.

Das Avantgardenfest am Freitagabend wurde dabei durch den Tanz von Avantgardenkönig Lennart Reinke mit seiner Freundin Natalie Kirst sowie des Throns um König Jörg Möllenhecker und Königin Sandra König eingeläutet. Der Freitagabend fand seinen Ausklang in der späten Nacht, wobei die Reinhold-Hörauf-Band es schaffte, die Stimmung auf ihren Höhepunkt zu bringen.

Am Samstagmorgen traten die Schützen am Vereinslokal Bornemann an. Zur Marschmusik des Spielmannszuges der Ahlener Feuerwehr, der Stadt- und Feuerwehrkapelle Sendenhorst sowie der „Happy Trumpets“ ging es zum Marktplatz, wo der Thron an der Gaststätte „Zisterne“ abgeholt wurde und am Ehrenmal der Toten gedacht wurde. Der erste Vorsitzende des Vereines, Diddi Kupfernagel, freute sich bei seiner Ansprache, endlich nach langem Umbau des Marktes wieder einmal in der Mitte der Stadt seine Worte an die Schützen zu richten. In seiner Rede hob er die Rolle der Jugend im Verein hervor, die eine immer stärkere Rolle einnehme und nicht unter Zulaufproblemen leide: „Wir sind stolz auf unsere Avantgarde und unsere Damenkompanie“, erklärte Kupfernagel. „Mit Kondition und Elan, mit wenig Schlaf und guter Laune werdet ihr das Fest in Stimmung halten“, appellierte der Vorsitzende an den Nachwuchs. Insbesondere das am Samstag stattfindende Avantgarden-Vogelschießen habe deswegen einen zentralen Punkt im Festprogramm: „Auch wenn ich mir noch nicht sicher bin, ob die Treffsicherheit der Herren nach dem gestrigen Abend schon wieder gegeben ist, freue ich mich auf einen spannenden Wettkampf“.

Das Avantgardenschießen gestaltete sich wie vorhergesagt in diesem Jahr recht zäh: Nachdem die Insignien des Adlers schnell fielen, erwiesen sich bereits die Flügel als äußerst widerstandsfähig. Mit dem 360. Schuss konnte sich schließlich Mike Krause zum zweiten Mal die Majestätenwürde des Schützenachwuchses sichern; die Schützengemeinschaft Ahlen hat somit ihren ersten Kaiser nach der Fusion. Der Abend ging danach stimmungsreich mit Zapfenstreich und Festball zu Ende (Bericht folgt).