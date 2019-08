Doch wie genau? Wer das sehen will, muss die Werke Kallnbachs anschauen, die seit Samstag im Kunstmuseum als ein Teil der zweiten Runde der Ausstellungsreihe „Intermezzo 2019 – Geteilte Wirklichkeit“ zu sehen sind. Sie stehen in einem gewissen Kontrast zu den Bildern des Berliner Künstlers Albert Merz . Denn seine Werke bleiben eher im Alltäglichen, prangern zwar nicht offen an, aber stecken doch auf den zweiten Blick voller Symbolik.

„Es wird jegliche Art von Gewalt und Terror angeprangert“, führte Dr. Winfried Gellner, Kunsthistoriker aus Köln, am Samstag bei der Ausstellungseröffnung in das Wirken Kallnbachs ein. Sie sei eine Künstlerin, die mit ihren Performances durchaus polarisiere. „Sie führt diese mit vollem Körpereinsatz bis an physische und psychische Grenzen aus“, betonte Gellner. Das gehe beim Zuschauer unter die Haut.

Auffällig hierbei ist, dass Kallnbach nicht nur anprangert, sondern auch handelt. Ihre Werke verstehen sich auch als eine Art Aufforderung zur Solidarität. Als im Jahr 2015 der für den Kölner Karneval geplante Wagen mit dem Thema Charlie-Hebdo-Attentat doch nicht durch die Stadt fährt, setzt sie ein Zeichen und hält mit Stiften symbolisch die Pressefreiheit hoch. Politische Themen und Katastrophen behandelt Kallnbach in ihren Bildern, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Ein Stil, der polarisiert.

Ganz andere Schwerpunkte hat dagegen die jetzt im Obergeschoss des Kunstmuseums zu sehende Ausstellung „Zweisicht“ von Albert Merz. Hier zu sehen sind vor allem duale Werke, die zweiteilig aufgebaut sind, wobei eine Achse in der Mitte beide Teile abgrenzt. „In diesen Werken spiegelt sich die Leichtigkeit auf der einen Seite und die Dramatik auf der anderen Seite wider“, stellte Dagmar Schmidt, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Kunstmuseums, bei der Vorstellung des Künstlers fest.

Wer das Erdgeschoss des Museums verlässt, taucht demnächst in eine Kunstwelt ein, die durch das Westberlin der 1980er-Jahre geprägt ist. Es finden sich Bilder voller Symbolik, die auch Ausdruck einer Identitätssuche sind und voller Symbolik stecken. Was erzählt denn dieses Bild? Eine Frage, die sich der Betrachter bei vielen Merz-Werken stellen sollte. Alle Motive sind hier Symbole und Linien stehen für sich kreuzende Lebenswege.

„Paradigmatisch hierfür steht eigentlich das große Wandgemälde“ hat Schmidt einen Tipp für alle Interessierten, die die Ausstellungen besuchen wollen. Hierbei handelt es sich um ein temporäres Gemälde, das nach der Ausstellung wieder verschwinden wird.

Wer dieses vorübergehende Kunstwerk und die weiteren je 50 Werke beider Künstler sehen möchte, hat bis zum 3. November die Gelegenheit in eine Kunstwelt zwischen tiefer Symbolik und offener Anprangerung von Missständen abzutauchen.