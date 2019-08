Pfarrgarten wurde zur Prärie

In diesem Jahr traf der Termin des Pfarrfests von St. Bartholomäus genau den Patronatstag. Vom Nachmittag bis in den späten Abend hinein feierte die Stadtpfarre rund um das Pastoralbüro in der Nordstraße das Fest für alle, das unter dem Motto „Tief im Westen“ mit Westernatmosphäre stand.

In drei Teile gliederte sich das Fest diesmal. Eingeläutet wurde es am frühen Nachmittag zunächst mit einem Familienprogramm auf der Pfarrwiese zwischen Pastoralbüro und Familienbildungsstätte. Da der Wilde Westen als Gestaltungselement für den Festtag diente, konnten die Besucher sich bei hochsommerlichem Wetter bei Kaffee und Kuchen in das Jahr 1846 entführen lassen, in das Karl May seine Westernhelden Winnetou und Old Shatterhand gesetzt hatte. Zu Gast war nämlich die Showgruppe „Horse in Flames“, die in Cowboyoutfits und mit zwei Pferden auftrat: Die Pferde zeigten beim Durchlaufen eines Poolnudel- und Flatterband-Parcours, dass das Vertrauen in den Reiter ihren Fluchtinstinkt überwinden kann. Denn ein Brett mit Luftballons wirkt auf Pferde wie ein Nagelbrett für Menschen. Dennoch überschritten die Tiere es.

Pfarrer Dr. Ludger Kaulig und Martin Göcke - stilecht. Foto: Ralf Steinhorst

Die Pfadfinder boten den kleinen Gästen währenddessen an, sich die Gesichter nach indianischer Art bemalen zu lassen.

Am späten Nachmittag wurde das Geschehen vor das Pfarrbüro verlegt, wo ein Open-Air-Gottesdienst stattfand. Stilecht dienten Strohballen dabei als Sitzgelegenheiten. Anschließend erfolgte ein abermaliger Umzug zurück auf die Pfarrwiese, die nun zum gemütlichen Beisammensein mit Sommerserenade sehr gut besucht war. Pfarrer Dr. Ludger Kaulig und Kantor Martin Göcke hatten sich als Moderatoren des Abends stilecht Cowboykostüme übergestreift.

Pferd vorm Poolnudel-Parcours. Foto: Ralf Steinhorst

Geboten wurde ein abwechslungsreiches musikalisches Programm, das bevorzugt Countrymusik brachte. So ließen sich die Besucher von der Band „The Roots“, Jürgen Schröder, der Bläsergruppe „Tuesday“ sowie dem Männerchor „Cäcilia-Liedertafel“ unterhalten. Die Tanzgruppe des Heimat-Förderkreises rundete das Programm mit Square-Dance Tänzen ab.

Am späten Abend zeigte sich Martin Göcke zufrieden mit dem Verlauf des Pfarrfestes: „Das Gesamtkonzept ist aufgegangen. Insbesondere die Pferdeshow ist sehr gut angekommen.“