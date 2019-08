Unbekannte beschädigten in der Nacht zum Sonntag vier Fahrzeuge an verschiedenen Stellen Ahlens. An der Warendorfer Straße wurde eine Scheibe eines Mercedes Sprinter eingeworfen und an der Teltower Straße die Heckscheibe eines grauen Toyota Yaris. An der Keplerstraße zerkratzten Unbekannte die rechte Fahrzeugseite eines grauen Mercedes und am Eckelshof einen schwarzen VW Golf rundherum.

Des Weiteren beobachteten Zeugen gegen 1.05 Uhr drei vermutlich Jugendliche, die – wie berichtet – drei Mülltonnen am Elsken in Brand setzten. Die Feuerwehr fand sie auf einem Feld vor.

Hinweise an die Polizei, Telefon 96 50.