„Der Unterbau ist locker geworden, da hielten die Ähren nicht mehr“, sah Maria Bühlmeyer vom Vorstandsteam der Landfrauen die Zeit gekommen, eine neue Erntekrone zu binden. Damit hatte die alte Krone stolze fünf Jahre mit kleinen Ausbesserungen gehalten.

Am 19. Juli wurde der dafür notwendige Weizen per Hand geschnitten und dann in Garben auf Hof Volking zum Trocknen aufgehängt. Das Abkränzen der alten Erntekrone erfolgte in der Vorwoche. Aus 2,50 Meter Roggenstroh wurde dann der neue Unterbau hergerichtet.

Das Binden wurde von über 20 Helfern unterstützt, die die Arbeit bei trockenem sommerlichem Wetter bis in den späten Abend hinein verrichten konnten. Die Erntekrone wird zum Erntedankfest am 6. Oktober in der St.-Pankratius-Kirche aufgehängt.