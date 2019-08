Magische Momente zum 50-Jährigen

Es startete am Sonntagnachmittag mit einer Zaubershow von „Magic Wobo“. Bei sommerlichen 32 Grad platzierten sich der Zauberer und die Gemeinde im Schatten des großen Baumes vor der Kirche. Groß und Klein wurden vom Magier in die Show mit eingebunden, aber seine Tricks behielt er selbstverständlich für sich.

Nach einem tosenden Applaus für „Magic Wobo“ erklangen die Kirchenglocken. Die Kirche füllte sich und es wurde ein bestens besuchter Gottesdienst gefeiert. Im Anschluss gab es zum Anstoßen einen Sekt für die Erwachsenen und einen erfrischenden Saft für die Kinder. Auch die musikalische Unterstützung durfte natürlich nicht fehlen: Das Flötenensemble Adelore sowie der Kirchenmusiker Hendrik Stahl sorgten für gute Laune.

Maurice war die Testperson in Magic Wobos Zuckertrick. Die Frage „Ist das wirklich Zucker?“ beantwortete Maurice mit einem überzeugenden „Ja!“ Foto: Johanna Fleuter

Pfarrer Manfred Böning erinnerte in seiner Rede an die Entwicklung der Selbstständigkeit der Evangelischen Kirchengemeinde: Bis 1969 gehörten die Protestanten aus Sendenhorst, Enniger und Vorhelm noch zur evangelischen Kirchengemeinde in Ahlen. Die Selbstständigkeit führte dazu, dass sie in ihren Entscheidungen frei wurden und somit beispielsweise über die Gestaltung der Kirche selbst entscheiden konnten.

Seit der Eröffnung der Friedenskirche im Mai 1969 und der gleichzeitigen Einweihung des anschließenden Gemeinderaumes sind die Evangelische Gemeinde und ihre Kirche aus Sendenhorst nicht mehr wegzudenken.

Am frühen Abend wurde das „weiße Buffet“ eröffnet. Hier wurde das aufgetragen, was die Gäste mitgebracht hatten. Für Jedermann war ein Leckerbissen dabei. Pfarrer Manfred Böning hatte im Vorhinein darum gebeten, möglichst regionale und ökologische Speisen mitzubringen, da die Kirchengemeinde das „Fair Trade Town Sendenhorst“ unterstützt. Zu diesem Anlass hatte auch der Eine-Welt-Laden aus Ahlen einen liebevoll geschmückten Stand mit fair gehandelten Lebensmitteln und kleinen Accessoires aufgebaut.

Das Organisationsteam um Heidrum Butz-Novak, Lothar Esch, Jutta Fliß, Gabriele Früchte, Irina Klassen, Karin Kirchner, Hannelore Rehsöft und das Pfarrehepaar Ute und Manfred Böning zeigten sich mit dem großen Jubiläum äußerst zufrieden. Das Wetter war perfekt, die Gäste waren glücklich und die Gemeinde konnte stolz auf ihre 50-jährige Selbstständigkeit zurückblicken.