Die Schilder, die vor ihnen warnen, stehen zwar noch am Straßenrand, haben aber jetzt ihre Schuldigkeit getan. Denn die Straßenschäden auf dem Konrad-Adenauer-Ring sind beseitigt. Auf 1,5 Kilometern Länge hat der Landesbetrieb Straßen.NRW wie berichtet seit Beginn vergangener Woche die Fahrbahn zwischen den Knotenpunkten Warendorfer Straße und Beckumer Straße saniert, ihr für 230 000 Euro eine neue Asphaltdecke gegönnt.

Die Arbeiten sind weitgehend abgeschlossen – voll im Zeitplan, wie Thomas Schneider , bei der Regionalniederlassung Münsterland federführend für die Maßnahme, am Montag auf Anfrage der „AZ“ freudig mitteilt. Lediglich die endgültigen Markierungen der Fuß- und Radwegübergänge fehlen noch. „Und dann“, so Schneider, „werden auch noch ein paar Bohrkerne genommen für Kontrolluntersuchungen.“ Die Absperrungen und Baustellenampeln würden auf jeden Fall im Laufe des heutigen Dienstags abgebaut, so dass der Ring, eine der Hauptverkehrsadern der Stadt, ab Mittwochmorgen wieder freigegeben werden könne.

Schneider hat aber schon die nächste Baustelle auf Ahlener Stadtgebiet im Visier, für die er ebenfalls verantwortlich zeichnet: Noch in dieser Woche startet Straßen.NRW mit den Vorarbeiten auf der L 586 in Tönnishäuschen. Begonnen wird mit der Umgestaltung des Kreisverkehrsplatzes (L 586 / L 547). Ab dem 17. September wird der Verkehr für die Dauer der Bauarbeiten mit Hilfe von Baustellenampeln durch den Kreisverkehr geführt. Die Einmündung auf die Münsterstraße in Richtung Vorhelm ist während der gesamten Bauzeit gesperrt. Umgeleitet wird der Verkehr über Enniger (K 1, L 792) bzw. über die K 42 in Richtung Ahlen. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Ende dieses Jahres dauern.

Im Anschluss an diese Bauarbeiten ist die Umgestaltung der L 586 (Münsterstraße) ab dem Kreisverkehr bis zur Dorffelder Straße in Vorhelm vorgesehen. Die Fahrbahn wird auf 7,50 Meter reduziert, so dass auf der südlichen Seite Platz ist für einen 2,50 Meter breiten Geh- und Radweg. Die Gesamtkosten von 2,8 Millionen Euro trägt das Land Nordrhein-Westfalen.