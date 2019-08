Vorstandsarbeit professionell

Nachdem die 1. Ahlener Vereinswerkstatt im Mai zum Thema „Datenschutz“ große Nachfrage fand, wird Rechtsanwalt Christoph Krekeler aus Dortmund erneut als fachkundiger Referent den Workshop leiten.

Inhaltlich wird es um die Belange der eingetragenen sowie nicht eingetragenen Vereine und die Aufgaben und Befugnisse des Vorstands nach Paragraf 26 BGB Gemeinnützigkeit des Vereins gehen. Hierbei spielen auch der ordnungsgemäße Ablauf einer Mitgliederversammlung, der Umgang mit Anträgen und die Haftung von Vorstand und Verein eine wichtige Rolle.

„Nicht selten herrscht Unsicherheit im Rahmen der Tätigkeit in einem Vereinsvorstand darüber, welche Anforderungen das Vereinsrecht an die Ausübung des jeweiligen Amtes stellt. Im Workshop werden deshalb die Aufgaben und Befugnisse beschrieben“, erläutert Nicole Becker , ehrenamtliche Vereinsbegleiterin. Anhand praktischer Beispiele wird die Bewertung eines Haftungsfalles geübt und auf die Unterschiede des eingetragenen und nicht eingetragenen Vereins eingegangen.

„Wer sich an die Vorstandsarbeit in einem Verein heranwagen möchte oder bereits ein Amt im Vorstand ausübt, ist hier absolut richtig“, verspricht Cristina Loi von der Leitstelle „Älter werden in Ahlen“. Interessant werde sicherlich auch die Auswertung der durchgeführten Vereinsumfrage“.

Anmeldungen werden noch bis zum kommenden Freitag, 30. August, entgegengenommen. Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos. Auch für einen kleinen Imbiss und Getränke ist gesorgt.

Weitere Informationer und Anmeldunge bei: Leitstelle „Älter werden in Ahlen“, Westenmauer 10, unter Telefon 5 94 67 (Cristina Loi) oder 01 71 / 2 67 41 47 (Nicole Becker), Mail: Vereinsbegleiter@web.de, www.ahlen.de.