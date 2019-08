Ob als Ernie oder als Schotty – Bjarne Mädel beherrscht das humorvolle Fach. In der Kino-Krimikomödie unter dem Projekttitel „Faking Bullshit“, die in wenigen Wochen an diversen Schauplätzen in Ahlen gedreht wird, spielt der 51-Jährige ebenfalls eine Rolle.