Jahnwiese in drei Wochen „sauber“

Damit habe niemand rechnen können, will der Leiter der Ahlener Umweltbetriebe, Bernd Döding , im Rückblick auf das Frühjahr 2018 noch einmal bekräftigen: Als seinerzeit mit den vorbereitenden Tiefbauarbeiten zur Erschließung des Baugebietes „Jahnwiese“ begonnen wurde, stießen die Bagger im Erdreich auf uner­wartete Widerstände. Keine Blindgänger aus dem 2. Weltkrieg zwar, aber doch eine ungesunde Mischung aus Altlasten aller Art: Bauschutt, durchsetzt mit Keramik, Metall und Kunststoffen, sowie Hausbrand und Haldenabraum, hier abgekippt vermutlich einst beim Bau des Sportplatzes, um zwei Ententeiche zu verfüllen und Höhenun­terschiede des Geländes auszugleichen. „Nicht ganz normgerecht aus heutiger Sicht“, konstatiert Stadtbaurat An­dreas Mentz schmunzelnd. Vielleicht auch deshalb hatte es in den Un­terlagen keinerlei Hinweise darauf gegeben.

Erste Schätzungen gingen von bis zu einer Million Euro Kosten für die Entsorgung des kontaminierten Bodens aus. Was zu einer Verteuerung der Baugrundstücke geführt hätte, wenn die Stadt beim Verkauf keinen Verlust machen sollte. Doch dieses Worst-Case-Szenario tritt nun zum Glück nicht ein, es geht auch deutlich billiger, für „nur“ 380 000 Euro. Wie, erläuterten Mentz, Döding und Frank Feldmann als verantwortlicher Bauleiter gestern bei ei­nem Ortstermin.

In einer Tiefe zwischen 40 Zentimetern und 1,10 Meter werden die belasteten Auffüllungen jetzt abgetragen, insgesamt fallen so ca. 10 500 Kubikmeter Bodenaushub an, der auf einer ehemaligen Kohlelagerfläche im Bereich der Zeche deponiert wird, um zu einem späteren Zeitpunkt beim Bau der Osttangente unter der Oberfläche wieder eingebaut werden zu können. Diese Vorgehensweise ist von der Bezirksregierung Münster genehmigt worden. Auf der Jahnwiese wird im Gegenzug unbelasteter Boden angefahren, der bei der Renaturierung der Werse angefallen ist. „Der Baugrund wird am Ende komplett altlastenfrei sein“, garantiert Bernd Döding.

Sobald der Bodenaustausch abgeschlossen ist, voraussichtlich Ende der zweiten September-Woche, soll direkt im Anschluss die Baustraße, die das Wohngebiet als Stichstraße mit Wendehammer erschließen wird, angelegt und parallel auch mit der Vermarktung der Grundstücke begonnen werden. Zehn Einfamilienhäuser sieht der Bebauungsplan vor – „in bester Wohnlage“, wie Andreas Mentz findet, innenstadtnah und doch im Grünen. Der alte Baumbestand entlang der Spilbrinkstraße bleibt erhalten, ebenso der frühere Stadioneingang, das einzige Relikt aus den Glanzzeiten der Jahnwiese als Heimat der „Sportfreunde Wacker“ und anderer Vereine.

Der nördliche Teil des Areals wird der Sekundarschule zugeschlagen, auf der Westseite an der Jahnstraße plant die St.Vincenz-Gesellschaft den Bau eines Behindertenwohnheims.