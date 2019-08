Minister weiht Industriegleis ein

Großer Bahnhof im Industriegebiet Ost: Wo früher Waschmaschinen vom Band liefen, lagern nun – sauber aufgewickelt – tonnenschwere Bänder aus Stahl. In die ehemaligen Blomberg-Hallen, für einige Jahre Ahlens größte Indu­striebrache, ist inzwischen neues Leben eingezogen.

In wenigen Tagen schlagen die Firma Wilhelm Haver und Sohn sowie die beteiligten Kooperationspartner mit der Inbetriebnahme des Industriegleises ein ganz neues Kapitel auf. „Der Dornröschenschlaf ist zu Ende“, freut sich Wilhelm Haver. Der Unternehmer hat das 120 000 Quadratmeter große Blomberg-Gelände vor wenigen Jahren gekauft und entwickelt in den gigantischen Hallen – 50 000 Quadratmeter Fläche stehen hier unter Dach zur Verfügung – das „Ahlener Logistik-Zentrum“ (ALZ) mit Schwerpunkt Stahl-Logistik. Dafür nahm er eine zweistellige Millionensumme in die Hand.

Mit einem Besuch von Verkehrsminister Hendrik Wüst wird die durch Landesmittel geförderte Ahlener Industriebahn am Montag offiziell in Betrieb genommen. Der Em­pfang für geladene Gäste findet in passendem Ambiente statt: Die Eisenbahnfreunde Hamm stellen dafür ihren historischen Salonwagen zur Verfügung. Neben Minister Wüst sprechen Bürgermeister Dr. Alexander Berger, Landrat Dr. Olaf Gericke und der Landtagsabgeordnete Henning Rehbaum Grußworte. Auch Unternehmer Wilhelm Haver und André Pieperjohanns, der die Westfälische Landeseisenbahn vertritt, kommen zu Wort.

Haver, der in dritter Generation das gleichnamige Familienunternehmen führt, stellt bislang vor allem Sportplatz- und Wegebeläge her. Zu dem Unternehmen mit mehr als 150 Mitarbeitern gehört ein großer Fuhrpark mit rund 80 Fahrzeugen. Spezialbaustoffe und Spedition in Kombination – ein äußerst sinnvolles Geschäftsmodell.

Mit dem ALZ erfährt das Firmen-Standbein Logistik eine dynamische Weiterentwicklung. Die ehemalige Brache bietet viel Raum für zukunftsträchtige Ideen.

Die ursprünglich geplante Betriebsverlagerung der Firma Haver ist vom Tisch. Foto: Christian Wolff

Havers ursprüngliche Pläne, seinen Verarbeitungsbetrieb von der Westhalde der Zeche Westfalen auf das Blomberg-Gelände zu verlagern, sind indes komplett vom Tisch. Stattdessen wird das ALZ zur zentralen Lagerfläche für große Stahl-Hersteller, die hier sogenannte Coils (Spulen) für die bundesweite Verteilung an Endkunden anliefern.

Coils sehen aus wie die bekannten „Tesa-Film“-Rollen. Nur aus Stahl, sehr viel größer und schwerer. Sie bringen in Ahlen zwischen fünf und 30 Tonnen auf die Waage.

Weil solche Gewichte nicht so einfach zu transportieren sind, setzt das ALZ voll auf die Schiene. Die Westfälische Landeseisenbahn (WLE) wird den seit Jahren nicht mehr genutzten Gleisanschluss zum Ahlener Güterbahnhof reaktivieren und betreiben. Der 2,5 Kilometer lange Anschluss geht nun in Betrieb.

„Viele Dinge, die heute noch per Lkw nach Ahlen kommen, können auf die Schiene verlagert werden“, sieht Wilhelm Haver an dieser Stelle Perspektiven auch für weitere Unternehmen. „Wir sind im Gespräch mit Firmen, unter anderem aus der Stahl- und der Chemiebranche, für die das ALZ interessant ist.“ Neben der Schiene wird das Gelände eine neue Zufahrt über die Maybachstraße erhalten. Haver: „Das reduziert den Verkehr auf der Volta­straße und entlastet die Anlieger.“

Wilhelm Haver weiß bei diesen Plänen kompetente Partner an seiner Seite. Da sind zum einen Politik und Verwaltung in Ahlen, die naturgemäß ein starkes Interesse daran haben, auf der Brache wieder ein prosperierendes Gewerbegebiet zu etablieren. Zudem ist der „Flächenpool NRW“ mit im Boot. Das Landesunternehmen ist als externer und neutraler Moderator tätig, um die Interessen von Anliegern, Eigentümern und Kommune abzugleichen, bei der Überwindung von Hürden zu helfen und mögliche Alternativen aufzuzeigen.

All das sei bei der Planung für das ALZ gelungen, ist Haver überzeugt: „Ein echtes Pfund für die Stärkung des Wirtschaftsstandorts Ahlen.“